Помпео назвал "разбазариванием средств" отправку в Венесуэлу Ту-160

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал отправку в Венесуэлу четырёх российских военных самолётов. "Нужно назвать вещи своими именами: два коррумпированных правительства разбазаривают публичные средства и притесняют свободу, пока их народы страдают", – написал в соцсети глава Госдепартамента США.

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высказывания Помпео неуместны, поскольку, по его мнению, "половиной оборонного бюджета США можно было бы накормить Африку".

В понедельник стало известно об отправке в Венесуэлу двух российских бомбардировщиков Ту-160, тяжелого военно-транспортного самолёта Ан-124 "Руслан" и дальнемагистрального самолета Ил-62. В военном аэропорту Майкетия их торжественно встретил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.

По информации Минобороны России, самолёты совершили перелёт в Латинскую Америку, соблюдая международные правила использования воздушного пространства. Однако, как сообщается, на отдельных этапах их сопровождали норвежские истребители F-16.

Последний раз Россия отправляла военные самолёты в Венесуэлу в 2013 году. Ранее подобную операцию организовали в сентябре 2008 года.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, которого США критикуют за нарушения прав человека, недавно побывал с визитом в Москве.