Трамп, Путин и разделённые семьи - в шорт-листе "Человека года" Time

Дональд Трамп, Владимир Путин и убитый саудовский журналист Джамаль Хашогги оказались в числе тех, кого журнал Time включил в шорт-лист при выборе "Человека года".

В списке, опубликованном во вторник - также спецпрокурор Роберт Мюллер, который ведёт расследование российского вмешательства в выборы в США, режиссёр фильма "Чёрная пантера" Райан Куглер, профессор Кристин Блейзи Форд, обвинившая в сексуальных домогательствах кандидата на должность суда Верховного судьи США Бретта Кавано, супруга британского принца Гарри Меган Маркл, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. В списке также две коллективные кандидатуры - это ученики школы в Паркленде (штат Флорида), которые после массового убийства в этой школе начали кампанию за ограничение владения оружием, и "разделённые семьи" - семьи мигрантов, обвинённых в незаконном пересечении границы США, из которых временно изымали детей. После массового общественного возмущения американские власти отказались от этой политики.

Президент России, как сказано в комментарии Time, попал в список, одержав разгромную победу на выборах в марте на фоне расследования российского вмешательства в выборы в США, отравления Сергея Скрипаля в Британии и нарастания напряженности в отношениях с Украиной.

Журнал Time выбирает "Человека года" с 1927. Его портрет печатается на обложке последнего номера года. Путин был "Человеком года" по версии Time в 2007 году.