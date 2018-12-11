СМИ: В Германии нашли секретное удостоверение Штази на имя Путина

Германская комиссия по работе с архивами бывшего Министерства госбезопасности ГДР (Штази) обнаружила служебное удостоверение на имя нынешнего президента России Владимира Путина. Об этом пишет Bild. Издание публикует фото документа.

Из публикации следует, что документ был выдан 31 декабря 1985 года и продлевался ежеквартально в течение четырех лет. Благодаря этому Путин мог беспрепятственно посещать отделы Штази. Ему запрещалось раскрывать информацию о работе на советские спецслужбы.

Как утверждается, на документе значится личная подпись Путина.

По данным издания, в управлении федерального комиссара по работе Штази до недавнего времени не были осведомлены о связях Путина со спецслужбой ГДР.

Путин, бывший сотрудником КГБ, работал в восточногерманском Дрездене в с 1985 по 1990 годы. В 1989 году он был награжден медалью "За выдающиеся заслуги перед Национальной народной армией ГДР". Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков допустил подлинность удостоверения, напомнив о сотрудничестве Штази с КГБ.