В Кемерове сосновый бор вырубят под огромную скульптуру святой

В Кемерове вырубят сосновый бор для установки на берегу реки огромной скульптуры святой Варвары. Чиновники заявили, что уничтожение деревьев никак не повлияет на экологию в городе. Несмотря на то что территория входит в список особо охраняемых, все депутаты городского совета поддержали проект, заявил глава региона Сергей Цивилёв.



"Все депутаты городского совета на основании пожеланий населения высказались в пользу воздвижения нового духовного символа Кузбасса", – сообщил губернатор.



По словам Цивилёва, вопрос установки скульптуры изучили эксперты и профильные специалисты, по итогам дав заключение, что стройка "не повлияет на экосистему Рудничного бора". Председатель горсовета, член "Единой России" Николай Сенчуров заявил, что не видит смысла в публичных слушаниях по вопросу установки памятника. Тех, кто выступает против его появления, политик считает "определенной группой граждан" и подчеркнул, что видит одни и те же фамилии. Он сообщил, что проведение голосования в социальных сетях нецелесообразно из-за возможных накруток.

Появление 25-метрового монумента в честь святой Варвары на правом берегу реки Томь местные власти анонсировали в начале декабря. Кроме гигантской скульптуры, планируется строительство 10-метрового постамента-часовни, а также других сооружений. По мнению архитектора Олега Ражаева, религиозный образ "станет новой изюминкой города и привлечет поток туристов".



Против этого выступили члены местного Общероссийского народного фронта. По их данным, депутаты, чтобы узаконить стройку, без каких-либо геологических и технологических изысканий внесли изменения в решение об особо охраняемой территории бора, разрешив там строительство скульптур. Жители региона также в большинстве своем высказались в социальных сетях против появления этого объекта.