В Иране трое правозащитников получили сроки за критику властей

Суд в Иране приговорил трех правозащитников к длительным срокам лишения свободы. Двое адвокатов получили по шесть лет тюрьмы, и еще один приговорен к 13 годам заключения. Об этом сообщает Associated Press.

Гасем Шолех-Саади и Араш Кейхосрави признаны виновными в участии в "незаконных собраниях" и "пропаганде" против правительства. В прошлом году 64-летнему Шолех-Саади, давнему критику руководства страны, запретили баллотироваться на пост президента.

Юрист Мухаммед Наджафи получил 13 лет лишения свободы за "передачу информации враждебной стране" посредством интервью иностранным СМИ, оскорбление верховного лидера и публичную поддержку участников антиправительственных демонстраций.

В июне в Иране прокатились самые массовые с 2012 года митинги против властей. Протестующие требовали улучшения экономических условий. Особое беспокойство манифестантов вызывала высокая инфляция и резкое падение курса иранского реала по отношению к доллару.