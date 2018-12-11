Экс-офицер приговорён к 14 годам по обвинению в шпионаже

Северокавказский окружной суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего офицера российского Черноморского флота Леонида Пархоменко к 14 годам заключения. Его признали виновным в шпионаже в пользу Украины.
Адвокаты экс-офицера намерены обжаловать приговор.
Пархоменко задержали в 2016 году. Дело относится к 2003-2005 годам, когда бывший капитан Черноморского флота служил в Севастополе. В декабре 2005 году Пархоменко уволился из службы в Вооружённых силах России.
По версии следователей из Центра общественных связей ФСБ, бывший капитан передавал украинской разведке сведения, относящиеся к государственной тайне. Информации касались деятельности в Севастополе Черноморского флота, во время когда город еще находился под контролем Украины. В ФСБ утверждают, что за сотрудничество с украинской разведкой Пархоменко получал денежное вознаграждение.
Подробности обвинений неизвестны — суд проходил в закрытом режиме.
В августе Леонид Пархоменко объявил голодовку в знак протеста против давления следователей. Об этом узнали члены общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев и Ева Меркачева. По их словам, обвиняемый жаловался, что следствие оказывает давление на его семью, и что при задержании его "ударяли о пол".
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