Экс-офицер приговорён к 14 годам по обвинению в шпионаже

Северокавказский окружной суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего офицера российского Черноморского флота Леонида Пархоменко к 14 годам заключения. Его признали виновным в шпионаже в пользу Украины.

Адвокаты экс-офицера намерены обжаловать приговор.

Пархоменко задержали в 2016 году. Дело относится к 2003-2005 годам, когда бывший капитан Черноморского флота служил в Севастополе. В декабре 2005 году Пархоменко уволился из службы в Вооружённых силах России.

По версии следователей из Центра общественных связей ФСБ, бывший капитан передавал украинской разведке сведения, относящиеся к государственной тайне. Информации касались деятельности в Севастополе Черноморского флота, во время когда город еще находился под контролем Украины. В ФСБ утверждают, что за сотрудничество с украинской разведкой Пархоменко получал денежное вознаграждение.

Подробности обвинений неизвестны — суд проходил в закрытом режиме.

В августе Леонид Пархоменко объявил голодовку в знак протеста против давления следователей. Об этом узнали члены общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев и Ева Меркачева. По их словам, обвиняемый жаловался, что следствие оказывает давление на его семью, и что при задержании его "ударяли о пол".