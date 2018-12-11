Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова снялась в реалити-шоу на федеральном телеканале. В рамках программы, телевизионщики построили её родителям веранду в загородном доме. Такой дорогой подарок семье чиновника можно расценивать как конфликт интересов, но Захарова уверена, что не была государственным служащим, когда снималась на телевидении.
- Программа “Дачный ответ” выходит на НТВ по воскресеньям. Выпуск с пресс-секретарём МИД выложен в сеть 9 декабря. Он называется “Воздушная веранда для семьи Марии Захаровой”. “Наша сегодняшняя героиня вот уже два года не сходит с телеэкранов, новостных лент и первых полос. Самая заметная блондинка российской дипломатии — Мария Захарова”.
- Захарова рассказала изданию The Insider, что для участия в программе она и её семья много лет писали заявки. В программе, утверждает чиновник, она выступала не как государственный служащий, а “в роли дочери”. “Я имею право на то, чтобы жить нормальной, обычной человеческой жизнью. И я ею живу”, — сказала она.
- Заместитель директора общественной организации “Трансперенси Интернешнл Россия”, занимающейся борьбой с коррупцией, Илья Шуманов считает, что строительство веранды семье чиновника за счёт телеканала можно расценивать как конфликт интересов.
Он отметил, что НТВ работает с МИД и может зависеть от него в этой работе. А в законе о противодействии коррупции есть понятие “конфликт интересов”, возникающий при получении подарков и услуг чиновником или его родственниками. В рекомендациях министерства труда говорится, что работодатель должен предложить вернуть подарок, вызвавший конфликт интересов, или компенсировать его стоимость, — рассказал эксперт.