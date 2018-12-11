Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова снялась в реалити-шоу на федеральном телеканале. В рамках программы, телевизионщики построили её родителям веранду в загородном доме. Такой дорогой подарок семье чиновника можно расценивать как конфликт интересов, но Захарова уверена, что не была государственным служащим, когда снималась на телевидении.

Программа “Дачный ответ” выходит на НТВ по воскресеньям. Выпуск с пресс-секретарём МИД выложен в сеть 9 декабря. Он называется “Воздушная веранда для семьи Марии Захаровой”. “Наша сегодняшняя героиня вот уже два года не сходит с телеэкранов, новостных лент и первых полос. Самая заметная блондинка российской дипломатии — Мария Захарова”.

Захарова рассказала изданию The Insider, что для участия в программе она и её семья много лет писали заявки. В программе, утверждает чиновник, она выступала не как государственный служащий, а “в роли дочери”. “Я имею право на то, чтобы жить нормальной, обычной человеческой жизнью. И я ею живу”, — сказала она.

Заместитель директора общественной организации “Трансперенси Интернешнл Россия”, занимающейся борьбой с коррупцией, Илья Шуманов считает, что строительство веранды семье чиновника за счёт телеканала можно расценивать как конфликт интересов.

Он отметил, что НТВ работает с МИД и может зависеть от него в этой работе. А в законе о противодействии коррупции есть понятие “конфликт интересов”, возникающий при получении подарков и услуг чиновником или его родственниками. В рекомендациях министерства труда говорится, что работодатель должен предложить вернуть подарок, вызвавший конфликт интересов, или компенсировать его стоимость, — рассказал эксперт.