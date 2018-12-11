Путин хоронит Алексееву. И демократию?

Россия не отпускает на похороны Людмилы Алексеевой ее ближайшего единомышленника Льва Пономарева. Вместо него идет Владимир Путин. Он отмечает ее "принципиальную позицию во многих вопросах". При том, что люди, разделяющие ее позицию, подвергаются реальной травле. Путин играет в демократа? Зачем? Гость студии - лидер партии Народной Свободы Михаил Касьянов. Ведущая Елена Рыковцева. Звоните нам в прямой эфир по номеру 8-800-200-22-12 начиная с 19.05