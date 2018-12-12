"Приезжаю – а во дворе кадеты". СК захватывает финскую школу

Финская школа в Петербурге может превратиться в кадетский корпус Следственного комитета.

Школа с углубленным изучением финского языка в Петербурге одна – №204 на Миллионной улице. В 2019 году она должна отметить 30-летие – если, конечно, будущий год для нее наступит. Школа маленькая и уютная, учится в ней всего 315 детей, и им там хорошо: доброжелательная атмосфера, все друг друга знают, много бесплатных кружков и театральных проектов, для малышей есть даже бассейн. Правда, четвертый этаж второй год занимают кадеты, пришедшие сюда как гости, поскольку их здание ремонтируется. И, пока они вели себя как гости, все было если и не совсем гладко, то, по крайней мере, терпимо.

Среди родителей учеников финской школы попадаются люди информированные – иногда даже очень информированные. 3 декабря им стало известно, что на 6 декабря в Смольном назначено некое закрытое совещание, на котором врио губернатора Петербурга Александру Беглову предстоит решить судьбу финской школы, здание которой собираются передать кадетскому корпусу Следственного комитета. Родителям такая перспектива не понравилась. Они срочно написали письма в городской Комитет по образованию, врио губернатора, депутатам Законодательного собрания, президенту Путину, составили петицию на change.org, мгновенно набравшую более тысячи подписей, и отправились на прием к городскому уполномоченному по правам ребенка Светлане Агапитовой. А та пригласила представителей кадетского корпуса, так что у нее в приемной получилось стихийное собрание.

Наши слова о том, что мы отдавали своих детей в эту школу для углубленного изучения финского и английского языков, а не для того, чтобы они стали кадетами, их очень удивили

По словам Екатерины Гурской, мамы одной из учениц финской школы, присутствовавшей на приеме у Агапитовой, представители кадетского корпуса Следственного комитета не отрицали, что хотят забрать школу себе, что финская школа в нынешнем виде закрывается. “Как нам пояснили, все мы, видимо, очень хотим видеть наших детей кадетами, и наши слова о том, что мы отдавали своих детей в эту школу для углубленного изучения финского и английского языков, а не для того, чтобы они стали кадетами, их очень удивили. А еще больше они удивили Светлану Юрьевну Агапитову, которой эту историю преподнесли так, будто все мы за то, чтобы наши дети стали кадетами и перешли под крыло Следственного комитета”, – говорит Екатерина. По ее словам, Агапитова тут же позвонила и выяснила, что опасения родителей не напрасны, что такие планы в отношении школы действительно есть. Екатерина Гурская замечает, что после этого представители кадетского корпуса пошли на попятную и дали официальные разъяснения нескольким СМИ о том, что пребывание кадетов в финской школе – это временное явление, что на саму школу они ни в коем случае не претендуют и съедут из нее, как только закончится ремонт в их здании на Мойке, 96. Однако, Гурская с сомнением относится к этим словам, поскольку у нее возникает резонный вопрос: если сейчас в кадетском корпусе учится 97 человек, а на апрель намечен новый набор, то куда денутся новые кадеты? Ведь у финской школы уже нет возможности еще раз потесниться. “Понимаете, они расширяются и не скрывают этого, а нам-то деваться некуда”, – беспокоится мама первоклассницы, которая опасается, что это затишье временное, а потом будет новое наступление на финскую школу. По информации родителей, на ремонт здания кадетского корпуса выделено 107 миллионов рублей, но ремонт закончится не ранее 2022 года. Родители учеников 204-й школы опасаются, что здесь может скрываться банальный имущественный интерес: здание на Миллионной – лакомый кусочек, и попытки его забрать, по мнению родителей, смахивают на рейдерский захват. Ведь этого здания все равно не хватит для полностью укомплектованного кадетского корпуса, ему все равно рано или поздно придется отсюда выезжать – не получится ли так, что здание просто очищают от школы, чтобы потом там неожиданно возник очередной отель. Екатерина Гурская подчеркивает, что такая школа, где финский изучают не с 5-го, а с 1-го класса, в Петербурге единственная, что там налажен обмен с финскими школами, дети посещают мероприятия финского консульства, находящегося в двух шагах, так что местоположение школы играет для нее важную роль. Родители возлагают большие надежды на заступничество Светланы Агапитовой, которая сказала им, что нельзя устраивать благополучие одних детей за счет других.

Ее слова отражены в сообщении, размещенном на сайте уполномоченного по правам ребенка, так же как и позиция директора кадетского корпуса Игоря Сиренко, который на приеме у Агапитовой “подчеркнул, что окончательное решение не принято. Он отметил, что сейчас классы, разместившиеся в школе №204, насчитывают 97 человек. Однако не стал отрицать, что до окончания ремонта – а это не раньше 2021 года – планируются новые наборы”. На главный вопрос – куда же денутся вновь набранные кадеты – Сиренко ответа не дал.

Директор школы №204 Светлана Петрова говорит, что и школа, и кадетский корпус находятся в спокойном рабочем режиме, а за родительские инициативы она отвечать не может. В то же время она не отрицает, что родители очень обеспокоены. Действительно, заверениям в том, что все обойдется, никто не верит.

Карина Максимова, председатель общешкольного родительского комитета, вспоминает, что поползновения на школу со стороны кадетского корпуса начались еще при губернаторе Полтавченко, но тогда губернатор на эти поползновения ответил отказом. А сейчас ситуация неуловимым образом изменилась – возможно, потому, что руководство кадетского корпуса распространяло информацию о том, что финская школа буквально разваливается, хотя на самом деле там не просто все хорошо, а даже есть два спортивных зала, чем может похвастаться далеко не каждая школа в городе. По словам Максимовой, особенно возмутительно то, что, по всей видимости, городским властям было сказано, что родители учеников финской школы совсем не против ее расформирования и превращения своих детей в кадетов. “У меня отец проработал 25 лет в милиции, прошел, к сожалению, чеченскую войну, и для меня присяга – это не просто слово. Я считаю, что в военные училища и кадетские корпуса надо определять детей по призванию, и когда полковник юстиции говорит такие вещи – это режет слух. И потом, у меня младший сын в 1-м классе – так что, прямо с первого класса в кадеты, что ли?” – говорит Карина Максимова. По ее словам, в школе уже испортилась атмосфера: старшеклассники начинают сердиться на обитателей 4-го этажа, ведь все чаще учителям приходится отменять уроки и идти учить кадетов. В связи с угрозой, нависшей над школой, Максимова вспоминает русскую народную сказу про лубяную избушку, куда зайчик пустил погреться лисичку, а она его оттуда выгнала.

Мы живем во времена, когда военное образование кажется нашим руководителям значительно важнее гуманитарного

Ту же сказку сразу вспомнила и ответственный секретарь Правозащитного совета Петербурга Наталия Евдокимова, которая считает, что, во-первых, у кадетов совсем не такое безвыходное положение, ведь здание можно ремонтировать и по частям, переезжая с этажа на этаж, а не притесняя других детей, а во-вторых, такое притеснение несправедливо не только с точки зрения морали, но и с точки зрения закона. Потому что нельзя передать школу в другие руки, не спросив руководство этой школы, которое, по всей видимости, ничего о грядущих изменениях не знало. “Мы живем во времена, когда военное образование кажется нашим руководителям значительно важнее гуманитарного, этот тренд задается сверху, но это неправильно. Давайте попробуем отстоять финскую школу, как мы когда-то отстояли 31-ю больницу, вместо которой хотели сделать лечебное учреждение для судей Конституционного суда”, – призывает Наталья Евдокимова.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский скептически относится к надеждам на закон: по его словам, учредителями школ являются районные администрации или Комитет по образованию, они-то и решают, где школа будет располагаться, и они не обязаны согласовывать это ни с родителями, ни с учениками. Хотя, по логике вещей, при этом как раз необходимо учитывать общественное мнение. А как можно выселять финскую школу ради кадетского корпуса Следственного комитета, депутат вообще не понимает: “Наш Следственный комитет, к сожалению, в последнее время известен в основном тем, что возбуждает дела, многие из которых очень похожи на исполнение политического заказа. Он не реагирует на очевидные сообщения о преступлениях со стороны чиновников и олигархов, о нападениях на оппозиционных активистов, зато очень быстро откликается на то, что нужно властям, и охотно включается в преследование тех, кто критикует нынешний политический режим. Так что лучше бы позаботиться о реформировании самого Следственного комитета, с тем чтобы он исполнял закон, а не волю начальства, а не о том, чтобы создать привилегированные условия для кадетского корпуса, где будут воспитывать, видимо, будущих следователей, которые точно так же будут считать волю начальства своим единственным законом”, – считает Борис Вишневский.

Филолог, кандидат педагогических наук, председатель Общества друзей Финляндии в Петербурге Ольга Миловидова стояла у истоков финской школы, была первым заместителем директора по иностранным языкам. Она хорошо помнит, как в школе появились кадеты. 17 августа 2017 года она была еще в отпуске, но ей пришлось появиться в школьном дворе, чтобы принять конструкцию, сделанную из задников декораций Михайловского театра, – это была часть программы по развитию здоровой образовательной среды, в рамках которой внутренний школьный двор хотели сделать красивым и здоровым, по образцу финских школьных дворов. “Приезжаю – а во дворе кадеты. Это был для нас шок – никто нас не предупредил. А как же наша программа развития до 2020 года, создание русско-финской гимназии? И вдруг кадеты – их появление во многом изменило наши планы, да хоть с тем же двором. Мы хотели театральные задники пустить по его периметру, я приезжаю, а у нас не двор, а плац, и теперь мы из окон наблюдаем, как там маршируют кадеты”, – вспоминает Ольга Миловидова. Она даже стихотворение тогда написала об этом: “Последний день лета... А в школе кадеты... Две тыщи семнадцатый год! Мы их не искали, Их тихо прислали И всё теперь – строго во фрунт!” По словам Ольги, всем было тяжело, все понимали, что эта ситуация не случайна и так просто она не закончится. И действительно, сначала гости вели себя скромно, уверяли, что здесь они только на 3 года, но вскоре попросили дополнительных помещений. “Больше сдвинуться мы не можем. Мы им отдали 4-й этаж и пристройку, а ведь все у нас изначально строилось именно под нашу школу и под изучение финского языка, она была у нас первой школой с финским языком, в 1991 году стала школой-побратимом города Турку. Здесь бывали все президенты Финляндии, кроме нынешнего”. На вопрос о том, почему же финской школе пришлось так потесниться в ущерб себе и отдать свой двор под плац, Ольга только вздыхает: здание и двор школе не принадлежат: “Школа – государственное учреждение, нас нанимают для осуществления лицензионной деятельности, а зданием распоряжается администрация района”. При этом Ольга Миловидова понимает, почему глава района так поспешил поделиться школьными площадями с кадетами: школа рассчитана на 1000 человек, а учится в ней только 315 – и деньги школа получает только на них, а содержать должна все здание. Но куда же делись остальные ученики? Оказывается, в 90-е годы здесь работал уникальный русско-финский лицей, и детей в нем было много, 4 первых класса. По словам Ольги, лицей погиб, когда в 1999 году пришел приказ об унификации образовательных учреждений страны. “И в Петербурге все инновационные проекты, в том числе наш лицей, были закрыты, а потом пришло ЕГЭ. Это была гуманитарная катастрофа, которая планировалась загодя. И наш 10-летний опыт изучения финского языка мы при новом остаточном финансировании удержать и развить уже не смогли”.

Учителя и родители полны решимости отстоять финскую школу №204 и не дать превратить ее в кадетский корпус Следственного комитета. Получится ли у них это, пока непонятно.