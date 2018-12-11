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Стрельба на рождественской ярмарке в Страсбурге: 1 погибший

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На рождественской ярмарке в Страсбурге произошла стрельба. Один человек погиб, трое ранены. Место происшествия оцеплено, в центре города перекрыто движение транспорта. О личности и мотивах нападавшего не сообщается.

Во Франции сохраняются повышенные меры безопасности, введённые почти в 2015 году после террористического нападения в Париже. За последние три года во Франции произошло несколько терактов, жертвами которых стали более 200 человек.

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