Стрельба на рождественской ярмарке в Страсбурге: 1 погибший

На рождественской ярмарке в Страсбурге произошла стрельба. Один человек погиб, трое ранены. Место происшествия оцеплено, в центре города перекрыто движение транспорта. О личности и мотивах нападавшего не сообщается.

Во Франции сохраняются повышенные меры безопасности, введённые почти в 2015 году после террористического нападения в Париже. За последние три года во Франции произошло несколько терактов, жертвами которых стали более 200 человек.

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