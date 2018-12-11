Трамп пригрозил приостановить работу правительства из-за стены с Мексикой

Президент США Дональд Трамп пригрозил приостановить работу правительства, если ему не удастся получить 5 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Конгрессмены-демократы, которые противостоят президенту США, блокируют финансирование строительства. Они согласны выделить на проект в четыре раза меньше, чем хочет Трамп (1,3 млрд долларов).

Президент сделал такое заявление по итогам встречи с лидерами Демократической партии в палатах конгресса Нэнси Пелоси и Чаком Шумером. Они выступили против строительства стены, отметив при этом, что поддерживают меры безопасности у американских границ. Если обе палаты Конгресса США не поддержат бюджет, то государственные организации будут вынуждены приостановить свою работу.

Одним из предвыборных обещаний Трампа было строительство стены на границе с Мексикой для предотвращения нелегальной миграции. В апреле он приказал силам Национальной гвардии защитить границу от наплыва мигрантов, будучи недоволен ходом строительства стены. В настоящее время на границах четырех юго-западных штатов размещены более двух тысяч национальных гвардейцев.

В августе президент США сообщил, что на строительство заграждения уже выделено 3,5 миллиарда долларов из пяти. По словам Трампа, в некоторых районах строительство стены позволило снизить поток нелегальной миграции на 90 процентов.