На школьном форуме в Ярославле ростовую куклу выдали за робота

В Ярославле на Всероссийском форуме профессиональной ориентации "ПроеКТОриЯ", который проводится по распоряжению президента России Владимира Путина, под видом современного российского робота, который якобы умеет танцевать, говорить и считать, показали человека в костюме робота. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на TJournal. Сюжет о "роботе" показал телеканал "Вести Ярославль". Сейчас видео репортажа недоступно.

Пользователи соцсетей усомнились в том, что российские инженеры смогли создать такого передового робота. В интернете нет никакой информации о представленном в Ярославле роботе (его в репортаже называют Борисом).

Еще больше сомнений появилось при детальном изучении видео с выступления робота в Ярославле. У него нет ни одного датчика, он обращался к залу без использования микрофона, хотя его голос был воспроизведен в помещении с помощью аудиосистемы. Это указывает на то, что за голос робота выдали заранее заготовленную запись.

Пользователь TJournal обнаружил, что на самом деле это не робот, а человек в костюме "Робот Алеша". На сайте, где продается этот костюм указано, что его "дизайн и техническое исполнение создают почти полную иллюзию, что перед вами настоящий робот", в то время как внутри находится аниматор.

Как отмечает автор поста, на форуме никто не заявлял, что Борис — настоящий робот. Но говорить, что журналисты не знали про подделку и были обмануты организаторами форума нельзя – на одном из фото видна шея аниматора внутри костюма.