В Москве проходит акция в честь присуждения Сенцову премии Сахарова

У здания администрации президента России в Москве проходит пикет в поддержку Олега Сенцова. Он приурочен к предстоящему вручению премии имени Сахарова, которой удостоился осужденный в России украинский режиссер.
Участники пикета по очереди стоят с плакатом, на котором написано "#Олег Сенцов. Премия Сахарова 2018. За свободу мысли". В акции, в частности, принял участие российский кинокритик Антон Долин, передает корреспондент Радио Свобода.
Церемония вручения премии состоится сегодня в Страсбурге. Награду за Сенцова будут получать его двоюродная сестра Наталья Каплан и адвокат Дмитрий Динзе.
- Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму, стал лауреатом премии Сахарова "За свободу мысли" в октябре.
- Сенцов был номинирован на премию Сахарова самой крупной политической фракцией Европарламента – Европейской народной партией. Ее представители отметили, что "де-факто Сенцов осужден за свой протест против российского правления в Крыму", а также за то, что "он стал символом примерно 70 украинских граждан, незаконно арестованных и приговоренных российскими властями на Крымском полуострове к длительным срокам лишения свободы".
- Освободить Сенцова требуют деятели культуры, политики и активисты во многих странах мира. В Кремле заявляют, что широкий общественный резонанс не повлияет на решение о возможном помиловании или обмене Сенцова на россиян, осужденных на Украине.
- В Совете по правам человека при президенте России сообщили, что во вторник режиссер Александр Сокуров обратился к Владимиру Путину с просьбой освободить Сенцова. На это президент ответил, что "нужно действовать в рамках действующего законодательства".