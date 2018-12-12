В Москве проходит акция в честь присуждения Сенцову премии Сахарова

У здания администрации президента России в Москве проходит пикет в поддержку Олега Сенцова. Он приурочен к предстоящему вручению премии имени Сахарова, которой удостоился осужденный в России украинский режиссер.

Участники пикета по очереди стоят с плакатом, на котором написано "#Олег Сенцов. Премия Сахарова 2018. За свободу мысли". В акции, в частности, принял участие российский кинокритик Антон Долин, передает корреспондент Радио Свобода.

Церемония вручения премии состоится сегодня в Страсбурге. Награду за Сенцова будут получать его двоюродная сестра Наталья Каплан и адвокат Дмитрий Динзе.