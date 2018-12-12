Осуждённого за пытки начальника полиции освободили раньше срока

Нальчикский городской суд освободил из колонии бывшего начальника отдела ингушской полиции Магомеда Бекова, осуждённого по делу о пытках и убийствах задержанных. Об этом изданию "Медиазона" сообщила сестра погибшего от пыток Магомеда Долиева, которая собирается обжаловать решение.

По её словам, потерпевшую сторону даже не уведомили о судебном заседании. При этом адвокат правозащитной организации "Зона права" Андрей Сабинин рассказал, что ранее Нальчикский гарнизонный военный суд удовлетворил просьбу потерпевших уведомлять их о рассмотрении всех вопросов, связанных с исполнением приговора полицейским.

Постановление суда об освобождении Бекова было вынесено ещё 29 ноября. Официально его выпустили на свободу "в связи с тяжёлым заболеванием". Однако, по словам адвоката потерпевших Сабинина, в мае, когда суд избирал Бекову меру пресечения, ему была проведена судебно-медицинская экспертиза, по результатом которой состояние его здоровья не препятствовало лишению свободы.

В конце июля Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил приговорил семерых сотрудников ингушской полиции к различным срокам по делу о пытках, вымогательстве денег и убийстве задержанных ими лиц в здании местного Центра по противодействию экстремизма. Потерпевшими по этому делу были признаны семь человек.

56-летнего Магомеда Бекова приговорили к трём годам колонии общего режима – по версии следствия, в своём кабинете он душил пакетом кассиршу "Россельхозбанка" Марем Долиеву и её мужа, добиваясь от них признания в причастности к ограблению банка. Муж Долиевой впоследствии скончался, но уже от действий других полицейских.