Хотим, как в Париже: новый повод освободить Льва Пономарёва

11 декабря сошлись воедино три события, объединенные общей темой диссидентства и правозащиты: прощание с умершей накануне старейшей правозащитницей России Людмилой Алексеевой, открытие в честь юбилея памятника Александру Солженицыну и встреча Владимира Путина с президентским Советом по правам человека в его обновленном составе. То, что президент решил поучаствовать и в первых двух мероприятиях, немало осложнило жизнь другим желающим попрощаться с Алексеевой: церемония в московском Доме журналистов была взята под охрану ФСО, и журналистов на нее пускали только по заранее оформленным аккредитациям.

Виктор Шендерович

Это, безусловно, новая пощечина нам, вполне рассчитанная и хладнокровная.

Собственно безопасность их величества - только повод для демонстрации возможностей.

Они охренели, но это не новость. Новость - что они совершенно перестали этого стесняться.

Татьяна Фельгенгауэр

Серьезно? На прощание с Людмилой Алексеевой будут пускать по аккредитации?

Ну камон. Просто поверить не могу. Это даже не Кафка.

Надеюсь, ФСО скажет, что они не это имели в виду.

Дмитрий Гудков

ФСО закрывает прощание с Людмилой Алексеевой. «Новая» пишет, что для того, чтобы прийти завтра в Дом журналиста, нужно заполнить специальную анкету, для этого скачать специальную программу… В общем, Путин очень боится людей, которых Людмила Алексеева защищала от него.

Александра Ливергант

В ленте люди стоят в очереди за аккредитацией ФСО на прощание с Людмилой Алексеевой (upd: как пишут в комментах, аккредитация нужна только для журналистов). Бесчеловечный идиотизм. Вместо того, чтобы сделать так, чтобы максимальное количество людей могли прийти и выказать уважение, опять наставили железных решеток. Страна решеток, не могу, прямо в такие моменты зла не хватает.

Судя по многочисленным постам, полицейские рамки снаружи, сложности с попаданием внутрь и официозная атмосфера внутри зала - не то, с чем ожидали столкнуться люди, которые шли засвидетельствовать свое почтение Алексеевой. Возмутило многих и то, что на церемонию прощания не отпустили правозащитника Льва Пономарёва, который продолжает отбывать арест.

Маша Железнова

Телефоны-ключи выкладываем, сумки открываем, не стоим - возлагаем цветы, не задерживаемся, не мешаем проходу: не знаю, ФСОшники это или домжуровские люди, но даже прощание с Алексеевой - это тот же полицейский орднунг митинга, с теми же самыми рамками УВД ЦАО по периметру, только полицейский бобик у метро один, а не примерно сто, как обычно. Какая горькая ирония.

Екатерина Шульман

Регистраций никаких не нужно, не слушайте глупостей. <...> А вот что суд Льва Пономарева не отпустил на похороны - это, к сожалению, правда. Не является близким родственником, постановил судья Гордеев (тот самый, который на 25 суток сажал). Хотя п. 5 ст. 32.8 КоАП предусматривает приостановление административного ареста на срок до семи суток в случае смерти "близкого родственника или близкого лица".

Юрий Альберт

Говорят, Путин придет на похороны Алексеевой, а Пономарева на них не пустят. И правильно - зачем портить человеку праздник?

Kadyrov_95

Ушла из жизни председатель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева. Она была патриотом России, многие десятилетия защищала права и свободы граждан, последовательно отстаивала свои взгляды по самым важным для Отечества вопросам. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Людмилы Михайловны.

Дмитрий Гудков

Сегодня я успел до Путина. Не нужно никаких гневных слов, чтобы описать простую ситуацию: приезжает президент - и уже никто, кроме него, не может попрощаться с Людмилой Алексеевой. Потому что некоторые - равнее. Такие вот права человека.

Алексей Кудрин, Татьяна Москалькова, бывшие депутаты-единоросы: все они стояли в общей очереди, проходили через две рамки (что, конечно, нельзя объяснить никакими соображениями безопасности).

А потом пришел тот, кто равнее.

Прощайте, Людмила Михайловна, там вы точно с ним не встретитесь.

Рыклин Александр

Народу мало, упыри по стенкам... Надо думать, ждут, чтобы отметиться...Вертухаи тихи и предупредительны... Только что не кланяются... Автобус с надписью "Россия" привез группу дам в мехах.. Похоже на Комитет советских женщин....Путина не видел...

Лев Рубинштейн

В Домжуре, где проходит прощание с Л.А. , ко мне сунулась какая-то дева с микрофоном. На микрофоне написано что-то вроде ТВЦ. А может, ещё что-нибудь, я не разглядел.

«Здравствуйте! Вы пришли попрощаться?»

Нет, <чтоб тебя>, поздороваться!

Но я, конечно, этого не сказал. А сказал лишь, что ее проницательность делает ей честь.

Много нелестных комментариев собрала фотография, на которой в почетном карауле у гроба в первом ряду стоят Татьяна Москалькова и Сергей Кириенко.

Николай Подосокорский

Пугающее фото. Не дай Бог никому таких похорон.

Андрей Шипилов

Из Галича, 1961 год:

Вот и смолкли клевета и споры,

Словно взят у вечности отгул...

А над гробом встали мародеры,

И несут почетный караул...

Иван Давыдов

В голову лезет только понятная цитата из Галича.

Но, наверное, здесь теперь так и должно быть.

Игорь Эйдман

Сон мне снится — вот те на: Гроб среди квартиры, На мои похорона Съехались вампиры.(Высоцкий)

Раньше хорошие люди боялись испортить себе некролог. Оказывается, еще страшней испортить себе похороны.

Даниил Лурье

Мыши кота погребают

Ольга Вековшихина

Ничего хуже этого конвоя не может быть (

Олег Козловский

Это люди, олицетворяющие все то, с чем боролась Людмила Михайловна всю свою жизнь. Причем, как я понимаю, в очереди среди реальных соратников и сторонников Алексеевой Кириенко не стоял (про Путина и нечего говорить). Они даже здесь "равнее".

Иван Давыдов

В идеале, конечно, они должны не молча стоять, а петь: "Суровые годы проходят борьбы за свободу страны!"

Тимур Олевский

Да пусть стоят. Может им откровение будет. Сойдёт дух святой.

Иван Преображенский

Я лучше просто в Праге в церковь схожу - больше шансов попрощаться, чем вот так. Даже если бы был сейчас в Москве - не пошел. В самом этом прощании нет уже Людмилы Михайловны. Она так бесконечно далека от такого прощания...

Странно, что никто в Москве не предложил просто придти на кладбище, когда весь этот позор закончится.

Если не в память о мертвых, то в знак поддержки живых, того же Пономарева. Придти вместе с ним, когда он выйдет на свободу.

Александр Черных подытоживает увиденное в газете Коммерсантъ:

...Катафалк выехал на бульвар, а из здания начали выносить венки — и это были самые странные для современной России сочетания надписей на траурных лентах. «Дорогой Людмиле Михайловне от болотников» и «От администрации президента России», «От Human Rights Watch» и «От правительства Российской Федерации».

Это без преувеличения историческое событие — кажется, в России больше не осталось другого человека, на прощание с которым могут приехать Владимир Путин и Алексей Навальный, Вячеслав Володин и те, кого назвали «иностранными агентами», Сергей Кириенко и осужденные по «Болотному делу»… да проще перечислить тех, кого там не было.

А не было — Льва Пономарева.

На церемонии прощания Путин пробыл 2,5 минуты. О том, зачем ему это понадобилось, в соцсетях гадают уже второй день.

Максим Горюнов

московский Понтий Пилат, в отличие от римского, пришёл бы на похороны Иисуса,

выразил бы сочувствие его матери и ученикам: легионеры стояли бы в оцеплении,

центурион Марк Крысобой обнял бы апостола Петра, Иуда Искариот из своего кошелька

оплатил бы катафалк и плакальщиц

Николай Руденский

Евгению Альбац на "Эхе" спрашивают: "На прощании с Людмилой Алексеевой сегодня были, хотя и в разное время, и Путин, и Навальный. Как это могло получиться?" Ответ таков: "Знаете, по-моему, тут дело в личности Людмилы Михайловны. Уж так она сумела себя поставить". Наблюдение, кажется, верное - хотя, на иной взгляд, не самое лестное для покойной правозащитницы.

Юрий Самодуров

Так, как прошла и была организована в Домжуре церемония прощания с Людмилой Алексеевой, в нашей стране прощаются не с политическими оппозиционерами (вспомним Сахарова, Юшенкова, Новодворскую, Немцова) и не с деятелями культуры (вспомним Окуджаву, Войновича и др.), а с нужными и важными для государства и для власти людьми.

В определенном смысле (см. выше) мы сами на такую церемонию прощания с Алексеевой согласились, и в каком-то смысле, "отдав" прощание с Людмилой Михайловной в руки государства и ФСО, перед ней виноваты.

Но есть и другой момент. Людмила Михайловна Алексеева, наверное, больше, чем какой-либо другой человек, сама своей деятельностью после возвращения из эмиграции в Россию в 1993 году способствовала и содействовала тому, что московские правозащитники и правозащита превратились в России в профессиональную и грантовую деятельность, политически нередко беззубую и политически конформистскую (в каком -то смысле СПЧ при президенте - результат этого).

У диссидентов первой Московской Хельсинской группы было к правозащитной деятельности другое отношение, мне кажется она была гораздо более политически острой. Но сам я в советские времена не был диссидентом, а позже никогда не считал себя да и не был правозащитником и тем более историком правозащитного движения.. Поэтому высказанная выше мной оценка , это оценка "со стороны". Надеюсь, она не оскорбляет память Людмилы Михайловны.

Сергей Митрофанов

Зачем Путин прощался с Алексеевой?

Слышал такие версии

1. Решил подставить и заодно погубить всю правозащиту в России и всех перессорить (удалось)

2. Отдал долг старому агенту, но, тем самым, и разоблачил его

3. Отчего-то решил полиберальничать и опереться на либералов. Теперь свергать его будет не комильфо

4. Отпраздновал День Диссидента, чисто объединив всех в один присест - и Алексееву, и Солженицына. Потом пойдет и отпразднует День Патриота.

5. Как верующий человек, боится о мнении, которое сложится про него в загробной жизни и решил заручиться поддержкой впереди идущих.

6. Дойдя до края в противостоянии с Западом и западниками, качнулся назад.

Анастасия Кириленко

На самом деле, цугцванг: если бы не приехал, были бы возмущения правозащитников, что на похоронах личности такого масштаба не было т.н. президента. Приехал - встал мародёр над гробом. И ведь не поспоришь.

Николай Травкин

Сегодня у президента Владимира Путина правозащитная повестка дня. Прощание с Людмилой Алексеевой, открытие памятника Александру Солженицыну, встреча с новым составом СПЧ. Не исключено, что по ходу заскочит в спецприемник N1, подбодрит Льва Пономарёва и пожелает мужества в его борьбе.

Александр Осовцов

А представляете, 30 лет назад вы бы узнали, что в течение дня в декабре 2018-го президент России открыл памятник писателю-диссиденту, почтил память диссидентки-правозащитницы и провёл заседание своего совета по правам человека? А? Прилив сил, есть за что бороться, уверенность в завтрашнем дне!

На встрече Путина с членами СПЧ президента спросили в том числе и о том, почему Льва Пономарёва не отпустят из-под ареста. Ответ оказался неожиданным: по мнению Путина, Пономарёв призывал к незаконному митингу, и если таких людей отпускать на похороны соратников, то всюду настанет форменный Париж. Но выяснилось, что в Сети многие совершенно не против такого поворота событий.

Роман Могучий

Путин об аресте Пономарёва: вы ведь не хотите, чтобы у нас было как в Париже?

Эээм, ну как вам сказать, Владимир Владимирович.

Лев Рубинштейн

Вы что, хотите, чтобы у нас было как в Париже?" - просил президент.

И ведь правда! Не дай бог!

И тут же, конечно, вспоминается очень старая история про молодого кинорежиссера, который нервно ходил по студии и озабоченно повторял: "Ох, боюсь, что эта сцена получится у меня, как у Чарли Чаплина".

Но его успокоили. "Не бойся, - сказали ему, - Как у Чарли Чаплина у тебя не получится".

Альфред Кох

Много ли у меня было в жизни событий, похожих на Париж? Да нет... Разве, что сам Париж... Да и то, только если летом...

Инна Безруких

Слушатели "Эха" на вопрос президента ответили положительно. 90% за!

Алексей Беляков

– Хотите, чтобы у нас было как в Париже?

– Да! Прям в точности как у Лизы Песковой.

Николай Руденский

Ужасы Парижа

Президент Путин: "Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж, где разбирают брусчатку, жгут там все подряд и страна потом погружается в чрезвычайное положение".

Ср.: "Я узнал и проклятого Кондюкова, которого стошнило на автомобильной выставке, и тех двух, которые подрались на Шан-Зелизе... и скандалиста, показавшего кукиш в Гранд-Опера. Измаил Александрович писал с необыкновенным блеском, надо отдать ему справедливость, и поселил у меня чувство какого-то ужаса в отношении Парижа". ("Театральный роман")

Сергей Мартынов

почему не хотим? не вижу ничего плохого в том, что народ с кирпичом в руке требует чего-то от тех, кого он, типа, избрал. ну а как еще требовать, если по-другому не доходит, и если такое право имеется? и, что характерно, результаты не заставляют себя ждать, все эти зажравшиеся министры и премьеры вдруг резко вспоминают, что они, вообще-то, всего лишь "слуги народа", которые сегодня в лимузине ездят, а завтра могу и на метро пересесть. и что же в этом плохого, объясните мне? и чем же лучше иметь несменяемого лидера, который в одно лицо решает, как стране жить, с кем дружить, с кем воевать, на какие "нацпроекты" деньги прохерачивать и кого еще из своих дружков или охранников сделать миллиардерами за счет государственных заказов... но это все вопросы риторические, ежу понятно, что никакого "парижа" в москве быть не может по определению, потому что в париже живут свободные и уважающие себя люди, а в москве живут холопы, которые раз за разом, абсолютно добровольно, выбирают себе президентом гэбэшного подполковника, потому что если не он, то всему <конец>.

Андрей Волна

Французы в отстаивании прав эффективнее русских в шестьдесят раз.

- Мы же не хотим, чтобы у нас было, как в Париже (с)

А я хочу.

Вчера во Франции МРОТ увеличен на 100 евро.

Вчера в России МРОТ увеличен на 117.., нет. Не евро. А рублей. Поэтому, экономическую разницу французских протестов и русского молчания можете сами посчитать. Раз в ШЕСТЬДЕСЯТ Париж эффективнее, разве нет?

Кстати, теперь ВЕСЬ МРОТ в РФ составляет около 140 евро. Это - нищета.

Другое дело, что французские протесты могут проходить только в условиях наличия подотчетной народу власти.

В России в подобной ситуации всех расстреляют, вот и все. Так мне кажется.

Иван Курилла

"Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж, где разбирают брусчатку, жгут там все подряд, и страна потом погружается в чрезвычайное положение".

А еще чего "мы с вами" не хотим, помним?

"Чтобы у нас, как в Украине, по улицам бегали такие вот, как Саакашвили"

Честно говоря, чем дольше он это говорит, тем более неприятные события нас ожидают.

Александр Плющев

Раньше было "Вы же не хотите, чтобы у нас как на Украине?". Потом "Вы же не хотите, чтобы у нас, как Саакашвили по крышам бегали". Теперь вот, "Вы же не хотите, как во Франции?"

Эта уловка работает все меньше. Если Майданом реально можно было напугать обывателя, с Саакашвили - уже разве что пробудить у кого-то злорадство, а с Францией - совсем не катит. Мало того, что Лев Пономарев - в контексте жесткой посадки которого в очередной раз была произнесена эта мантра - один из наименее опасных в этом смысле людей. И он уж точно не соберет никаких акций, которые могут вылиться в беспорядки. Но вот ведь еще какая штука: выступления оппозиции никогда к беспорядкам и не приводили. Не то что сравнимым с нынешними паржскими, но даже с заурядными европейскими, как бывает в какой-нибудь Испании или Германии. Нам любят показывать видео с жесткими действиями полиции, которая эти беспорядки ликвидирует. В качестве доказательства, что у них полиция типа еще жестче.

Не работает пример с Парижем еще и потому, что там протестующие добились реальных результатов. И 100 евро к минимальной зарплате (у нас минимальная зарплата сама по себе немногим больше 100 евро), и отмена налогов на бензин и всякие другие, по большей мере, не очень понятные россиянам, но явно какие-то приятные плюшки, которые люди вытрясли с властей - вот этого, наверное, хотят десятки миллионов людей, и вряд ли стоит их за это осуждать.

Александр Фельдман

Оказывается, у нас Лев Пономарев — это #giletjaunes... Ну, я считаю, что это признание и успех, на самом деле. Значит, не зря так боятся 77-летнего старика. Есть за что.

Поведение членов СПЧ подверглось резкой критике.

Кирилл Лятс

Почему на как-бы риторический вопрос президента : "вы что, хотите, чтобы было как в Париже? !" - никто из членов СПЧ не ответил: "да, хотим! Хотим, чтобы люди имели право ставить власть на место и ставили. И чтобы власть шла на компромиссы"....но члены СПЧ проглотили языки

Кирилл Шулика

Все члены СПЧ работают на общественных началах. Ни один из них не взял микрофон и не сказал, что выходит из состава совета, потому что нахождение там в качестве декорации, в качестве елки ко Дню прав человека его не устраивает. Ничего же иного такие ответы президента не предполагают.

И мы все привыкли списывать на власть и Путина. Они виноваты. А вот встань весь состав СПЧ и покинь зал, мы бы совершенно точно жили бы в другой стране. Однозначно. Но... Вы сами все понимаете.

Константин Калачев

Путин встретился с Советом по правам человека, а Лев Пономарев продолжает сидеть за пост в фэйсбуке. Какая польза от такого СПЧ? Кто-то покинул встречу в знак протеста? Вроде нет.

Леонид Невзлин

Особо позорная позиция у председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова. «С точки зрения гуманитарных соображений, конечно, нужно было Льву Александровичу дать возможность попрощаться с Людмилой Михайловной. Было бы вполне справедливо приостановить исполнение наказания, например, сроком на одни сутки», - такова позиция того, кто должен был первым выступить за отмену приговора в адрес Пономарева. Но нет – он не говорит об отмене приговора. Все, что смог выдавить – «приостановить исполнение наказания».

Внимание, граждане. Читайте знаки. Это не знаки даже, а прямой текст: у вас нет уполномоченного по правам человека, у вас нет президентского совета по правам человека, у вас нет справедливого суда, поскольку нет справедливости, у вас нет никаких прав, скоро не останется никаких правозащитников, ни один самый распрекрасный адвокат вам ничем не поможет. Никто из людей, назначенных или избранных для вашей защиты вас не защитит, как никто сейчас не пошёл требовать освобождения Пономарева.

Зоя Светова

Но есть и хорошие новости: Михаил Федотов предложил вернуть звание героя соцтруда академику Андрею Сахарову

Аркадий Кайданов

"Михаил Федотов предложил вернуть академику Сахарову звание Героя Социалистического Труда"

А Федотову за это присвоить звание Героя Советского Союза.

Максим Соколов

Рабиновича исключили из рядов КПСС, и снится ему сон. Коммунистический режим пал, на Красную площадь въезжает Моше Даян на белом коне и прочувствованно обращается к собравшимся там евреям: "Настал час освобождения нашего народа. Я знаю, как вы страдали, и сейчас в награду за ваше мужество просите, что хотите -- все будет по-вашему".

Евреи (дружно): "Восстановите Рабиновича в партии!".

Кирилл Лятс

Федотов попросил Путина вернуть Сахарову звание Героя Соцтруда!

Наверное, Путин это сделает с превеликим удовольствием - это же не из тюрем выпускать политзаключенных. Да и еще такой пас любителям пристегивать порядочных людей к советскому <дерьму>, мол, все мы одной скрепой связаны....прямо думаю, здоров ли Федотов

Совершенно иначе оценивает итоги встречи с президентом новый член СПЧ, журналистка​ Екатерина Винокурова.

Вы спрашиваете о реакции Путина.



Обещал по всем вопросам разобраться. Но не согласился с моей оценкой, что у нас часто правосудие носит садистский уклон.



Вообще сегодня ему очень резкие вещи говорили, спорили с ним.



Общались вместо запланированных полутора часов три с половиной.

Остроту вопросов, заданных президенту, ставит под сомнение​ Александр Рыклин:

Друзья, я вижу, что многие сетуют на то, что СПЧ ведет себя с Путиным чересчур сервильно... Дескать, не надо было с ним встречаться, покуда не освободит Пономарева!

Слушайте, по-моему, странная претензия... Это же его Совет... Он так и называется - "при президенте".. Они все его личные советники.... А советники советуют, а не выдвигают ультиматумы...Люди знали, на что подписывались... Вы еще Москалькову начните укорять... Или Лукина... Все имеет свою цену... Подпись поставил, а дальше только "чего изволите?"... Других вопросов в списке возможных нет... Иногда, как сегодня, Федотову разрешается под камеры затронуть "острые темы"... Понятно же, для чего... Чтобы данный институт был похож на настоящий, на всамделишный...

А потом камеры ушли, и Михаил Александрович сполз куда-нибудь под трибуну в ужасе от всего только что сказанного...

Библейскую трактовку "дня диссидента" в исполнении Путина предлагает Андрей Десницкий:

Часто спрашивают о смысле евангельских слов "Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников" (Матфей 23:29). Что же в этом плохого? Почему Христос говорит "вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков; дополняйте же меру отцов ваших"?

А посмотрите на фото Путина, который от гроба Людмилы Алексеевой едет открывать памятник Александру Солженицыну, попутно заявляя, что Лев Пономарев будет сидеть, чтобы не было, как в Париже - и вопросов не останется.

Ни-ка-ких.

Но, конечно, не услышите вы эту проповедь там, где должны были бы ее услышать - в церкви. А жаль.