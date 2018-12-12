Дональд Трамп: меня не беспокоит возможность импичмента

Президент США Дональд Трамп заявил, что не обеспокоен возможным импичментом. "Тяжело объявить импичмент тому, кто не сделал ничего незаконного и который создал величайшую экономику в истории нашей страны", - сказал глава Белого дома в интервью Reuters. Трамп добавил, что в возможное отстранение его от должности может привести к бунту.

На прошлой неделе федеральная прокурора заявила, что перед выборами 2016 года президент США поручил своему юристу Майклу Коэну выплатить крупные суммы двум женщинам, чтобы они не говорили о вероятных любовных связях с Трампом. Прокуроры утверждают, что президент США нарушил закон о финансировании кампании, согласно которому суммы платежей должны раскрываться и не могут превышать 2700 долларов на человека. Трамп свою вину отвергает.

После этого демократы и оппозиционные СМИ стали обсуждать возможный импичмент президента.

Тем временем телеканал CNBС сообщает, что окружной суд Лос-Анджелеса обязал порноактрису Стеффани Клиффорд возместить президенту США издержки на адвокатов на сумму около 300 тысяч долларов. Клиффорд требовала признать недействительным соглашение о неразглашении её отношений с Трампом. Адвокаты президента настаивали на выплате издержек в размере 800 тысяч долларов. Защита актрисы назвала эти требования абсурдными.