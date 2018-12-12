Избитые участники акций Навального жалуются на бездействие следствия

Правозащитники направили в российскую прокуратуру жалобу на следственную волокиту по делам об избиении участников акций протеста 5 мая и 9 сентября этого года. Организация "Зона права" и проект "Апология протеста" сообщают о пятнадцати таких случаях в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Челябинске и Красноярске.

По данным правозащитников, тринадцать человек подверглись избиению со стороны полицейских, а на двоих напали люди в казачьей форме. Во всех случаях пострадавшие оперативно зафиксировали телесные повреждения и обратились в следственные органы. Ни одно уголовное дело не было возбуждено.

Авторы обращения считают, что бездействие следователей нарушает статьи Конституции России и основные положения европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

5 мая в городах России прошла организованная сторонниками Алексея Навального акция "Он нам не царь", участники которой требовали отставки президента Владимира Путина. 9 сентября состоялась всероссийская акция против повышения пенсионного возраста. В обоих случаях полицейские задержали сотни человек по всей стране и применяли силу к протестующим.