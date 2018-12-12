Эрдоган: Турция в ближайшие дни начнет военную операцию в Сирии

Турция в ближайшие дни начнет военную операцию на территориях, расположенных к востоку от реки Евфрат в Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган во время выступления в Анкаре. Операция будет направлена против поддерживаемых США курдских группировок.

Президент Турции считает, что Курдские отряды народной самообороны (курдская милиция) представляют террористическую угрозу для его страны. По мгнению Эрдогана, созданные курдами организации должны быть распущены.

Эрдоган также раскритиковал США за то, что Вашингтон не воспринимает всерьез представленные Анкарой доказательтсва связи курдских формирований с Рабочей партией Курдистана (РПК). Турция неоднократно обвиняла её в причастности к нападениям на военных на юго-востоке страны, а также в организации серии крупных терактов в больших городах Турции в 2015-2016 годах.

Целью военной операции не станут дислоцированные в регионе американские военные, заявил президент Турции. При этом, турецкий лидер осудил военную помощь, которую США, по его словам, продолжают оказывать курдам вопреки договорённостям Вашингтона и Анкары.

Турецкая военная операция против курдов "Оливковая ветвь" на севере Сирии началась в конце января. В конце марта Турция заявила, что регион очищен от курдов.

Турецкие власти добиваются полного вытеснения отрядов самообороны с занимаемых ими позиций. Курдская милиция воюет в коалиции под командованием США против джихадистов "Исламского государства".

Международная коалиция во главе с США ведет борьбу с радикальными исламистами в Сирии с 2014 года. Американский воинский контингент насчитывает около двух тысяч человек.