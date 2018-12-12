Государственная дума рассмотрит пакет законопроектов, запрещающих публиковать в СМИ и интернете недостоверную информацию, имеющее общественную значимость. Недостоверные новости, опубликованные в интернете, можно будет вносить в список материалов, запрещённых к распространению в сети.
Законопроекты внёс в нижнюю палату парламента глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас в соавторстве с другими парламентариями. Они опубликованы на сайте Думы.
- Согласно формулировке законопроекта, в список запрещённой к распространению информации будут вноситься “недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений”, создающая угрозы жизни или здоровью граждан, общественной безопасности или работе инфраструктуры.
- Законопроекты дополняют законы "О СМИ", "Об информации" и Кодекс об административных правонарушениях. Согласно тексту законопроектов, за распространение недостоверной информации в СМИ или интернете граждане могут быть оштрафованы на 5 тысяч рублей, а компании — на сумму до миллиона рублей.
- Недостоверные новости, опубликованные в интернете, депутаты предлагают вносить в список материалов, запрещённых к распространению в сети. Сейчас туда вносятся преимущественно экстремистские материалы.
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