Государственная дума рассмотрит пакет законопроектов, запрещающих публиковать в СМИ и интернете недостоверную информацию, имеющее общественную значимость. Недостоверные новости, опубликованные в интернете, можно будет вносить в список материалов, запрещённых к распространению в сети.

Законопроекты внёс в нижнюю палату парламента глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас в соавторстве с другими парламентариями. Они опубликованы на сайте Думы.