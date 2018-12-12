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Оскорбление власти в интернете хотят приравнять к мелкому хулиганству

Акция против уголовного преследования за публикации в интернете, Барнаул, 14 августа 2018 года

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В Госдуму внесён законопроект, приравнивающий оскорбление представителей власти в интернете к мелкому хулиганству.

Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин предлагают дополнить административную статью "мелкое хулиганство" нормой об ответственности за распространение в интернете материалов, "выражающих явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции и органам государственной власти".

Согласно кодексу об административных правонарушениях, мелкое хулиганство наказывается штрафом от 1 тысячи до 5 тысяч рублей, либо арестом до 15 суток.

Также внесены поправки к закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", по которым Генпрокурор и его заместители наделяются правом обратиться в Роскомнадзор с требованием о внесудебной блокировке материалов, оскорбляющих власть.

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