Оскорбление власти в интернете хотят приравнять к мелкому хулиганству

В Госдуму внесён законопроект, приравнивающий оскорбление представителей власти в интернете к мелкому хулиганству.

Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин предлагают дополнить административную статью "мелкое хулиганство" нормой об ответственности за распространение в интернете материалов, "выражающих явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции и органам государственной власти".

Согласно кодексу об административных правонарушениях, мелкое хулиганство наказывается штрафом от 1 тысячи до 5 тысяч рублей, либо арестом до 15 суток.

Также внесены поправки к закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", по которым Генпрокурор и его заместители наделяются правом обратиться в Роскомнадзор с требованием о внесудебной блокировке материалов, оскорбляющих власть.