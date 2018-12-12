Консультант по приговорам назвал ошибкой действия экс-юриста Трампа

В среду ожидается вынесение обвинительного приговора Майклу Коэну – бывшему личному адвокату президента США Дональда Трампа.

Юристу вменяются два правонарушения. Во-первых, он принимал участие в тайной передаче 130 тысяч долларов двум женщинам, которые приняли их в обмен на молчание о предполагаемых любовных связях с Трампом. Во-вторых, он солгал Конгрессу о строительных планах Трампа в Москве. 52-летний Коэн признал себя виновным в обоих деяниях.

Несмотря на то что Коэн пошел на сделку со следствием, он отказался подписать такое соглашение о сотрудничестве, которое потребовало бы от него полных свидетельских показаний в отношении преступлений других лиц.

По мнению консультанта по вопросам вынесения приговора Джастина Паперни, позицию которого приводит Reuters, такой шаг со стороны Коэна был ошибкой. Рассматривающий дело Коэна окружной судья Уильям Поли весьма жестко относится к подсудимым из круга "белых воротничков", пояснил Паперни.

Прокуроры утверждают, что президент США лично поручил Коэну передать средства женщинам. Тем самым, считает обвинение, они оба нарушили закон о финансировании избирательной кампании, согласно которому суммы платежей должны раскрываться и не могут превышать 2700 долларов на человека.

Трамп свою вину отрицает, называя платежи "частной транзакцией". Его адвокат Руди Джулиани настаивает, что платеж был направлен на восстановление репутации, а не на спасение предвыборной кандидатуры.