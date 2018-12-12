Обвиняемый в терроризме Павел Гриб госпитализирован из зала суда

Обвиняемого в терроризме украинца Павла Гриба госпитализировали во время судебного заседания, сообщает Новая Газета. Его дело рассматривает Северо-кавказский военный окружной суд в Сочи.

По словам адвоката Марины Дубровиной, заключенный украинец несколько дней жаловался на сильную боль в животе и тошноту. Защитница ходатайствовала о переносе заседания из-за состояния здоровья Павла Гриба, но её просьбу не удовлетворили.

Из судебного зала Павла Гриба перевезли в больнцу. После осмотра врачи сообщили, что Павел Гриб мог заразиться острым энтероколитом. Но медики не исключили, что у него могла обостриться язвенная болезнь: 18-летний украинец страдает от хронической формы этой инфекции.

Сегодня суд планировал допросить основную свидетельницу по делу Павла Гриба — его девушку Татьяну Ершову. В итоге допрос не состоялся.

Молодые люди познакомились во Вконтакте в 2017 году, там они начали вести переписку. По версии следователей ФСБ, в июне 2017 года Гриб пытался убедить Ершову взорвать бомбу в день выпускного вечера в школе №26 в Сочи. В том же месяце, Павел Гриб и Татьяна Ершова договорились встретиться в белорусском Гомеле. Полчаса после их первого свидания, Гриба похитили неизвестные люди в штатском. Через несколько недель, он оказался в краснодарском СИЗО №5.

Против Павла Гриба выдвинули обвинение в склонении к терроризму. 19-летний украинец и его семья эти обвинения отрицают.