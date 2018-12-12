Власти Франции признали стрельбу в Страсбурге терактом

Прокуратура Франции расследует стрельбу в Страсбурге как теракт. Об этом на пресс-конференции заявил прокурор страны Реми Эйтз. Он уточнил, что злоумышленник при нападении кричал "Аллах Акбар".

Поиски подозреваемого продолжаются. По данным полиции, это 29-летний уроженец Страсбурга Шеккат Шариф. Ранее он 27 раз привлекался к ответственности не только во Франции, но также в Германии и Швейцарии.

В германской криминальной полиции подтвердили, что нападавший несколько лет назад отбывал тюремный срок за кражу в Германии. Его депортировали во Францию в 2017 году.

Вечером 11 ноября мужчина отрыл стрельбу на рождественской ярмарке в центре Страсбурга. Погибли три человека, 13 получили ранения. Французские военные, патрулировавшие улицы города, пытались задержать нападавшего. Он был ранен, однако ему удалось скрыться.

Известно, что утром 11 ноября злоумышленника должны были арестовать полицейские по подозрению в убийстве, но его не оказалось дома. В его квартире во время обыска нашли гранаты.

Расследование ведёт подразделение по борьбе с терроризмом прокуратуры Парижа. По всей Франции усилены меры безопасности, ужесточен контроль на границах. В Страсбурге запрещено проведение любых демонстраций и акций протеста.