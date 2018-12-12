Папа римский расстался с заподозренными в насилии кардиналами

Папа римский Франциск удалил трех кардиналов из своего неформального кабинета. Двое из них были причастны к предполагаемому сексуальному насилию. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на службу Ватикана. Хавьер Эрразуриз из Чили, Джордж Пелл из Австралии и Лоран Монсенгво Пасинью из Конго были устранены из так называемой "Группы девяти" — ближнего круга Папы.

Чилийского священника обвинили в покрывательстве преступлений коллег, заподозренных в насилии. В свою очередь австралийский служитель церкви покинул пост министра экономики Ватикана, представ перед судом у себя на родине. Его обвиняют в изнасиловании. Оба отрицают обвинения.

Присутствие этих лиц в "Группе девяти" вызывало критику в адрес Франциска. Он сформировал эту структуру в 2013 году. Задачей коллектива было проведение реформ в Римско-Католической Церкви.

В последние месяцы в адрес католического духовенства по всему миру были выдвинуты многочисленные обвинения в педофилии. Скандал начался с публикации в августе доклада большого жюри Пенсильвании. Согласно документу, служители католической церкви более 70 лет тем или иным образом совершили различные сексуальные преступления против тысячи детей.

В сентябре папа римский призвал высокопоставленных католических епископов со всего мира приехать в Ватикан, чтобы обсудить меры защиты детей от сексуальных домогательств со стороны служителей церкви. Встреча должна пройти с 21 по 24 февраля следующего года.