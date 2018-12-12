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Сотрудника СИЗО, избившего заключённого, лишили свободы условно

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В Нальчике городской суд приговорил к условному лишению свободы на три года бывшего сотрудника местного следственного изолятора №1, избившего заключённого.

Суд установил, что начальник отдела режима и надзора СИЗО, фамилия которого не сообщается, надев на арестованного наручники вывел его из камеры в свой кабинет, где нанёс ему "несколько ударов в область головы и туловища". До этого заключённый стучал изнутри по входной двери камеры и призывал остальных к групповому неповиновению - в связи с проведением несанкционированного, по его мнению, обыска.

В суде экс-сотрудник СИЗО признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.

Весной 2016 года часть арестованных в нальчикском СИЗО-1 объявили голодовку, другая часть вскрыла себе вены. Их родственники рассказывали о систематическом применении насилия со стороны сотрудников ФСИН.

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