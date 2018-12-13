Вся надежда на Путина. Как спасти уникальный московский Главпочтамт

Москвичи начали забывать, как на самом деле выглядит Главпочтамт на Мясницкой улице. Здание, обладающее статусом памятника архитектуры, уже много лет укрыто замызганным тканевым фальшфасадом. Внутри – запустение и разруха.

Кажется, по своему прямому назначению Главпочтамт в последний раз использовался тогда, когда посетители заполняли бланки телеграмм, посылок и бандеролей перьевыми ручками, обмакивая их в чернильницы на дубовых столах. В 90-х годах Главпочтамт сдавали в аренду Российской товарно-сырьевой бирже. После – другим фирмам и фирмочкам. Затем здание законсервировали. А возведено оно было в 1912 году. Строили добротно, основательно, с роскошной тяжеловесностью. И все же, в конце концов, Главпочтамт обветшал. Еще бы, за более чем столетнюю историю не было ни одного капитального ремонта и, тем более, реставрации.

Основатель проекта "Москва глазами инженера" Айрат Багаутдинов признается, что когда приводит экскурсантов к Главпочтамту, вынужден рассказывать об этом объекте при помощи исторических фотографий:

Самая интересная конструкция – как раз этот стеклянный фонарь

– О Главпочтамте мы рассказываем в рамках экскурсии под названием "Серебряный век русской инженерии". Дело в том, что перекрытие центрального Операционного зала сделано Владимиром Григорьевичем Шуховым. Правда, это только предположение, но, во всяком случае, это очень интересное перекрытие, крыша из оправленного в металл богемского стекла. Мы и про замечательную архитектуру Главпочтамта говорим, но, в первую очередь, про конструкции. Самая интересная конструкция – как раз этот стеклянный фонарь. Его и снаружи немного видно, – если отойти на некоторое расстояние. Например, на Тургеневскую площадь.

Входная группа Главпочтамта перекрыта куполом, а за ним – этот фонарь в виде четырехскатной кровли. В нем три слоя остекления. Для своего времени это было революционное инженерное решение – как по своей форме, так и по теплотехническим свойствам, позволяющим эффективно удерживать тепло в суровом российском климате. К сожалению, я никогда не был внутри, но старые фотографии позволяют увидеть, как красиво выглядел когда-то этот Операционный зал. Он был весь залит светом. Очень хочется, чтобы это все вернулось и стало доступно для москвичей.

Я настаиваю на таком понятии как инженерное наследие

Разумеется, все фасады и интерьеры Главпочтамта можно восстановить. Вопрос только в том, сколько это будет стоить и будет ли инвестор готов потратить такие деньги. Я настаиваю на таком понятии как инженерное наследие. И я считаю, что конструкции этого светового фонаря являются объектом инженерного наследия. Его необходимо сохранить хотя бы в прежних формах. Я не говорю про максимальное сохранение материала. Понятно, что металл ржавеет и надо его менять, но стоит позаботиться хотя бы о точном воссоздании этого фонаря, – с сохранением его пропорций и формы.

–​ Считается, что на сегодняшний день осталось всего несколько подобных шуховских фонарей. Каково их состояние?

– На самом деле, мы однозначно за Шуховым числим только два таких перекрытия. Как утверждают современные исследователи, им были разработаны фонарь Киевского вокзала и фонарь над старым зданием Московского педагогического университета на Малой Пироговке. Что же касается Главпочтамта, пока еще авторство Шухова не вполне подтверждено. С Киевским вокзалом все очень просто. Еще в 2003 году он был реконструирован. Большинство арок заменили на новые, но они в точности повторяют очертания исторических конструкций. А вот в педагогическом университете до сих пор оригинальные металлические конструкции. Во всяком случае, когда я три года назад был на них, то убедился, что они в очень хорошем состоянии. Без каких-либо следов ржавчины, покрашенные, поэтому там все прекрасно.

–​ Значит ли это, что если ухаживать за такими архитектурно-инженерными сооружениями, они могут служить очень долго?

– Конечно! Если в соответствии с нормативами металл покрывать краской или какими-то другими антикоррозионными веществами, то он может существовать столетиями. Это подтверждает, скажем, британский опыт, – говорит Айрат Багаутдинов.

Главпочтамт находится в ведении государственной компании "Почта России". Руководитель пресс-службы этой структуры Наталья Кобызова заверяет, что памятнику архитектуры недолго осталось пребывать в бедственном положении. Правда, собеседница Радио Свобода не смогла сообщить, когда именно станут заниматься спасением Главпочтамта:

Мы уточним ранее намеченный нами график сроков проведения работ

– "Почта России" планирует поэтапно отреставрировать объект, восстановить и внешний, и внутренний облик здания. Сами работы могут занять не менее двух лет, но им будут предшествовать необходимые историко-культурные экспертизы, которые "Почта России" будет проводить по заданиям органов охраны объектов культурного наследия. После их проведения мы уточним ранее намеченный нами график сроков проведения работ. "Почта России" рассматривает историческое здание Императорского почтамта как один из своих ключевых флагманских объектов и планирует содержать его в надлежащем техническом и эксплуатационном состоянии.

–​ Сразу несколько пользователей социальных сетей сообщили, что Главпочтамт переоборудуют под торговый центр. Так ли это? Иными словами, будут ли эксплуатировать здание по его прямому назначению?

– Безусловно.

–​ Известна ли сумма, хотя бы предварительная, которая потребуется для обследования и затем реставрации?

– Нет, пока не известна.

Не стоит спрашивать координатора Архнадзора Андрея Новичкова, как он проник хоть в опустевшее, но все же охраняемое здание Главпочтамта и как он сделал снимки там, где фотографировать запрещено. Как-то проник. Да это и важно. Куда важнее то, что градозащитник увидел:

Помещения наполовину перевязаны сигнальной лентой, чтобы не пострадали сотрудники охраны

– Состояние этого здания близко к катастрофическому. В частности, стекла спроектированного Шуховым купола обваливаются вовнутрь. Сам световой купол рушится, и никаких укрепительных работ, которые должна была провести "Почта России" как пользователь здания, проведено не было. Внутри в некоторых местах из-за обветшавшей кровли есть значительные подтеки, из-за которых обрушаются интерьеры. К примеру, осыпается штукатурка. Само здание не заброшенное, а пустующее. Оно отапливается, но, тем не менее, там находиться небезопасно. Поэтому помещения наполовину перевязаны сигнальной лентой, чтобы не пострадали сотрудники охраны.

Вообще-то это здание было признано аварийным еще в 2006 году, а в 2010 году было проведено обследование, которое показало, что износ объекта составляет 70 процентов. Тогда же было дано заключение о том, что необходимо срочно провести работы по реставрации. И тогда же разрабатывалась документация, все было даже в стадии согласования, но дальше бумажек ничего не сдвинулось.

Якобы реставрационные работы планируют начать в следующем году. Однако "Почта России" транслирует информацию о том, что она приступит к реставрационным работам уже на протяжении восьми лет, и ничего не делает.

–​ Москвичи, бывавшие когда-то в здании Главпочтамта, с ностальгией вспоминают об ажурных решетках балконов, чугунной винтовой лестнице и светильниках в виде стеклянных шаров с бронзовыми поясами. Как вы полагаете, отчего руководство "Почты России" не дорожит таким объектом? В конце концов, он статусный. Это роскошная недвижимость в центре Москвы.

Простому лицу получить информацию у этих структур, даже официально, очень проблематично

– Трудно сказать. "Почта России" в свое время заявляла, что она не планирует в дальнейшем использовать это здание под отделение связи. Она говорила, что планирует здание продать. Тем не менее, она это здание не продает, но и не ремонтирует под предлогом, что на это нет средств. Это все, что мне известно. Точно также как "Российские железные дороги", они очень скрытно работают. Простому лицу получить информацию у этих структур, даже официально, очень проблематично. Архнадзор несколько лет назад писал руководству "Почта России" по поводу судьбы этого строения. Единственное, что нам ответили: Главпочтамт действительно находится у них на балансе, но средств нет, и они ждут перевода их под государственную собственность. Хотя здание, насколько мы знаем, давно находится в такой собственности.

В Департаменте культурного наследия Москвы нам сообщили, что они неоднократно направляли предписания "Почте России" заняться этим объектом, но эти предписания пользователем не выполняются. В частности, Департамент предписывал провести укрепительные работы Шуховского фонаря, просто чтобы не утратить нам саму конструкцию. "Почта России" не делает даже вот этого элементарного. Около года назад на здание залезли руферы. Конструкция не выдержала, один руфер упал вниз и разбился насмерть.



Так вот, если "Почта России" по каким-либо причинам так долго не может провести реставрационные работы и публично это заявляет, то Департамент культурного наследия должен инициировать процесс изъятия его из пользования "Почты России". Это, наверное, единственный выход.

–​ Но станет ли департамент это делать? Были ли прецеденты такого рода?

Здесь речь идет даже не о процессе изъятия из собственности, а об изъятии из пользования

– Департамент культурного наследия подобные вещи практикует достаточно часто, но, к сожалению, не всегда. Хотя в конкретном случае, когда пользователь на протяжении почти десяти лет ничего не предпринимает, у таких пользователей, подчеркну, пользователей, а не собственников, конечно же, надо изымать памятники архитектуры. То есть здесь речь идет даже не о процессе изъятия из собственности, а об изъятии из пользования с последующей передачей в пользование другой, добросовестной организации.

–​ Это важное уточнение. Значит, "Почта России" –​ не собственник?

– Да. Собственник – государство. И оно передало "Почте России" как государственной организации именно в пользование это здание. То есть либо государство должно просто изъять этот объект, либо "Почта России" должна сама отказаться от пользования, либо Департамент культурного наследия сделает это через суд.

–​ Андрей, все-таки мы говорим не о рядовом памятнике архитектуры. Это роскошное, всем известное и знаковое здание. То, как с ним обошлись, типично для Москвы или "Почта России" оказалась особенно и исключительно нерадивой?

– К сожалению, в Москве очень много примеров того, когда уникальное здание оказывается в заложниках ситуации. Когда у пользователя нет денег на восстановление, при этом он по каким-то причинам не готов передать это здание другому пользователю. А здание годами стоит пустое и разрушается. Я упомяну о случае с палатами Пожарского на Лубянке. Пока один из координаторов Архнадзора на Президентском совете не сказал лично Владимиру Владимировичу о том, что в центре города разрушается уникальнейшее, старейшее здание Москвы, что оно по точно такой же схеме, которую я вам описал, находится в заложниках, только после этого что-то сдвинулось. Об этом почему-то надо было сказать президенту, а до того игнорировали все – и Министерство культуры, и Департамент имущества, и так далее. Только после того заседания Президентского совета, когда попросили Владимира Путина вмешаться, этого дело сдвинулось с мертвой точки. Теперь мы надеемся, что скоро здание будет отреставрировано. С Главпочтамтом на Мясницкой улице - подобная ситуация, – говорит Андрей Новичков.