В Госдуме предложили смягчить запрет на изображение нацистской символики

Депутаты Государственной думы предложили разрешить изображения нацистской и экстремисткой символики, если те будут представлены в историческом контексте, сообщает медиахолдинг РБК. В январе суд в Архангельске оштрафовал жителя города за публикацию в соцсети Вконтакте фотографий Парада победы в 1945 году, поскольку на снимках можно было различить поверженные нацистские штандарты. Штраф был позднее отменён.

Законопроект призван избежать ситуаций, когда граждан могут привлечь к ответственности за публикацию экстремистских изображений в не пропагандистских целях. В частности, предлагается разрешить публикацию нацистской и экстремисткой символики в учебных и просветительских целях, под условием осуждения иделогий, к которым относится данная символика.

Депутаты Елена Ямпольская и Василий Пискарев отмечают, что нормы нынешних законов неточны, из-за чего теоретически под запрет могли бы попасть все документальные фильмы, книги и учебные пособия, где изображена нацистская атрибутика. В их числе такие известные произведения советских времён как фильм "Обыкновенный фашизм" или сериал "Семнадцать мгновений весны".

В феврале Архангельский областной суд оправдал местного жителя Михаила Листова, которого ранее обязали заплатить штраф за публикацию во "ВКонтакте" фотографий из учебника истории. На них был изображён Парад Победы 1945 года. Судья согласился с тем, что фотографии советских солдат с опущенными немецкими знаменами нельзя отнести к пропаганде нацизма.