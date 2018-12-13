Австрия ведёт расследование в отношении российских биатлонистов

Австрийская полиция уведомила сборную России по биатлону о расследовании в отношении ряда спортсменов и других членов команды из-за возможного нарушения антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году. Об этом в четверг заявил ТАСС посол России в Австрии Дмитрий Любинский. Российские дипломаты намерены запросить официальную информацию, чтобы разобраться в этом деле, добавил он.

Заявление посла России последовало в ответ сообщение спортивного комментатора телеканала "Матч ТВ" Дмитрия Губерниева. 12 декабря он написал в Инстаграме, что сотрудники австрийской полиции прибыли к месту базирования российской сборной по биатлону для предъявления обвинений. В подтверждение своих слов телеведущий предоставил скриншот с десятью фамилиями тех, кому, по его сведениям, вынесены обвинения в нарушении антидопинговых правил. В Австрии это уголовное преступление, написал Губерниев. Речь идет о спортсменах, тренерах, врачах и массажистах. В нём, в частности, биатлонисты

Александр Логинов, Антон Шипулин, Алексей Волков, Евгений Гараничев, а также Ирина Старых - четырехкратная чемпионка Европы.

В Федеральном управлении уголовной полиции Австрии в среду не смогли подтвердить предъявление каких-либо обвинений россиянам.

В четверг, 13 декабря, сборная России должна выступить на втором этапе Кубка мира, который проходит в Австрии, в Хохфильцене.