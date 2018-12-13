Комитет защиты журналистов: сотни журналистов в тюрьмах – новая норма

Авторитарные режимы все чаще используют тюремное заключение для подавления инакомыслия,сотни журналистов в тюрьмах — это новая норма, говорится в докладе международного Комитета по защите журналистов (КЗЖ).

Уже третий год подряд в тюрьмах за свою профессиональную деятельность находится более 250 журналистов в мире, в том числе 33 женщины. Наибольшее число журналистов-заключенных приходится на три страны: Турцию, Китай и Саудовскую Аравию. В Турции, по меньшей мере, 68 журналистов находятся за решёткой, в Китае - 47, в Саудовской Аравии – 16. При этом, если в Турции их число уменьшилось по сравнению с прошлым годом, то в Китае и Саудовской Аравии возросло.

70 процентов журналистов были заключены под стражу по обвинениям в терроризме и антигосударственной деятельности. 28 - обвинены в распространении "ложных новостей". Наибольшие сроки заключения получают те журналисты, которые пишут на политические и правозащитные темы, отмечают авторы доклада.

В списке КЗЖ упомянуты только журналисты, отбывающие заключение в государственных тюрьмах. В него не включены те, кто пропал без вести или удерживается неправительственными группировками.

"Ужасная глобальная атака на журналистов, усилившаяся за последние несколько лет, не ослабевает. Недопустимо, чтобы 251 журналист находился в тюрьме по всему миру только за освещение новостей. Тиранам, которые используют тюремное заключение для введения цензуры, такое поведение не должно сходить с рук", - сказал исполнительный директор Комитета защиты журналистов Джоэл Саймон.