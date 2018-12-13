Суд в Коломне оштрафовал Дмитрия Гудкова на 20 тысяч рублей

Суд в подмосковной Коломне оштрафовал на 20 тысяч рублей оппозиционера Дмитрия Гудкова. Его признали виновным в организации несогласованной акции из-за записи в Telegram о народном сходе против мусорной свалки, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Перед судом над Гудковым полиция задержала экоактивиста Вячеслава Егорова. Ему на словах вменяют проведение митинга у здания суда. Активист рассказал "Медиазоне", что был там утром, но потом ушёл и направлялся по своим делам.

Помимо Дмитрия Гудкова сегодня судят его отца Геннадия. Его обвиняют в участии в несогласованном мероприятии. На обоих составили административные протоколы из-за съёмки народного схода жителей одного из сёл Коломенского района, а также сообщений о нём в мессенджере Telegram. Жители села Непецино выступают против свалки в селе Мячково.

Задержанный сегодня Вячеслав Егоров был организатором протестов против подмосковного мусорного полигона Воловичи. При этом в августе ему назначили 25 часов обязательных работ за организацию митинга, которого не было. Поводом послужила статья в паблике "НЕТ свалке Коломна" в социальной сети ВКонтакте.

В 2018 году жители десятков городов, поселков и деревень в Подмосковье выходили на митинги против мусорных полигонов, свалок и заводов по переработке мусора. Они жалуются на проблемы со здоровьем и ухудшение экологической ситуации. Организаторы акций протеста неоднократно заявляли о давлении со стороны властей.