Петицию против роста цены парковки в Москве подписали 100 000 человек

Более ста тысяч человек подписали петицию против повышения стоимости парковки в Москве и отмены бесплатной парковки в центре российской столицы в выходные дни.

Петиция, адресованная президенту Владимиру Путину, опубликована на сайте Change.org и названа "Останови Ликсутова" – по имени заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, который возглавляет городской департамент транспорта.

Авторы обращения считают платные парковки в Москве искусственной фрагментацией города на социальные страты, "на обеспеченных жителей и гетто". Заявления чиновников о том, что ужесточение парковочной политики в Москве проводится в интересах её жителей, не соответствуют действительности, говорится в петиции.

Накануне участники сообщества "Синие ведерки" подали в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга 23 декабря. Он тоже называется "Останови Ликсутова". Организаторы акции намерены призвать транспортных чиновников изменить решение о новых тарифах на парковки в Москве, которое протестующие считают антисоциальным.

В субботу, 15 декабря, в российской столице вступают в силу новые тарифы на парковку. На наиболее загруженных, по мнению чиновников, улицах у Третьего транспортного кольца и внутри Садового кольца она подорожает днем с 200 до 380 рублей в час. Также по всему городу сокращается время бесплатной парковки – с 15 до 5 минут.