О чём расскажет Бутина. В США пройдут слушания по делу россиянки

В четверг в суде в США пройдут слушания по делу российской гражданки Марии Бутиной, которую обвиняют в незаконном лоббировании в интересах России. На слушаниях, как ожидается, будет объявлено, что Бутина по крайней мере частично признает свою вину. Совместное заявление об этом адвокатов Бутиной и федеральной прокуратуры было подано в суд несколькими днями ранее – после нескольких недель слухов о том, что Бутина согласилась сотрудничать со следствием.

В чём готова признаться Бутина

Главный вопрос перед слушаниями – в чём именно Бутина решила признаться и могут ли её показания каким-то образом повлиять на расследование российского вмешательства в выборы в США, которое ведёт Роберт Мюллер, и на российско-американские отношения в целом.

Некоторые подробности – со ссылкой на свои источники – приводит телеканал CNN. По его сведениям, Бутина уже дала показания на некоего гражданина США, который помогал ей налаживать контакты с американскими политическими кругами, и на гражданина России, который непосредственно руководил её действиями.

Американец и россиянин

Предполагается, что под американцем, который фигурирует в деле под обозначением "Гражданин США №1", имеется в виду её бойфренд, политтехнолог Пол Эриксон, работавший на Республиканскую партию. Под россиянином же имеется в виду Александр Торшин, бывший член Совета Федерации и заместитель председателя правления Банка России, который несколько дней назад объявил об уходе на пенсию.

Имена Эриксона и Торшина в связи с делом Бутиной упоминались в прессе и ранее, подчеркивалось, что Торшин при её помощи пытался наладить контакты с Национальной стрелковой ассоциацией – влиятельной организацией владельцев оружия, имеющей связи с руководством республиканцев. Утверждается, что Эриксон вместе с Бутиной и предположительно Торшиным пытался в 2016 году помочь устроить встречу Дональда Трампа с Владимиром Путиным (такая встреча не состоялась). Бутина и Торшин во время предвыборной кампании провели короткую встречу с сыном Трампа. Сама Бутина в 2015 году – в начале предвыборной кампании Трампа – задавала кандидату вопрос об отношениях с Россией. Будущий президент США тогда ответил, что надеется с ней "поладить" и это приведёт к снятию санкций.

​"Обеды дружбы"

Газета Washington Post со ссылкой на материалы следствия также рассказывает о том, как Бутина пыталась воздействовать на консервативное лобби в США. Утверждается, что она предложила свой "Дипломатический проект" в марте 2015 года и в его рамках налаживала связи с руководством НСА, организовывала "обеды дружбы" с участием богатых американцев и, наконец, способствовала участию российской делегации в Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне. Издание утверждает, что Бутина намеревается заявить, что действовала по указанию Торшина, который, в свою очередь, консультировался с руководством Банка России и МИД РФ.

Американские СМИ приводят мнение аналитика Стивена Холла, который утверждает, что Бутина не была агентом российских спецслужб и не занималась классическим шпионажем, однако действовала по указанию российского руководства, используя "иные пути" подрыва американской политической системы.

"Дело Бутиной" прямо не связано с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера, однако многие американские СМИ помещают его в общий контекст попыток России оказать влияние на американскую политику – и прежде всего на окружение Трампа.

Москва "поддержит любое решение"

30-летняя Мария Бутина – основатель российского движения "Право на оружие". В США она жила по студенческой визе. Бутина была арестована в июле и содержится в тюрьме в штате Вирджиния, большую часть времени она провела в одиночной камере. По закону, по предъявленным обвинениям ей грозит до 15 лет тюрьмы, сообщалось, что сделка со следствием может помочь ей ограничиться полугодовым сроком.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила в четверг, что в Москве "поддержит любое решение Марии Бутиной, которое она примет для своего освобождения в США". Захарова обвинила американские власти в том, они применяют "огромную линейку инструментария по психологическим экспериментам над ней", но не привела подробностей.