Двое палестинцев убиты в ответ на нападения на израильтян

Израильские солдаты ночью застрелили двух палестинцев, которые ранее совершили ряд нападений на проживающих на Западном берегу израильтян. Об этом сообщает Reuters.

Одна из атак произошла 9 декабря в еврейском поселении, расположенном к северу от Иерусалима. Злоумышленники открыли огонь по группе израильтян на автобусной остановке. Ранения получили семь человек, в том числе беременная женщина. Её ребенка спасти не удалось.

7 октября другой палестинец напал на офис одного из предприятий в промышленной зоне поселения Баркан в Самарии. Тогда погибли двое человек. Один получил ранения.

Ответственность за эти нападения взяла на себя радикальная группировка ХАМАС. "Сопротивление на Западном берегу не прекратится, пока не закончится присутствие Израиля на всех наших землях", – говорится в сообщении ХАМАС, которое приводит агентство Reuters.

В ответ израильские власти заявили, что все, поддерживающие террористов, будут привлечены к ответственности.

Западный берег является предметом территориального спора Палестинской автономии и Израиля. Совет Безопасности ООН считает, что Западный берег оккупирован Израилем. В свою очередь Израиль настаивает на определении Западного берега как "спорной территории".