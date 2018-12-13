Украинскую журналистку, выступавшую за "ДНР", выдворяют из России

Украинскую журналистку Елену Бойко, выступавшую на российском телевидентии с критикой киевских властей и в поддержку сепаратистов, депортируют из России.

Преображенский суд Москвы признал её виновной в нарушении правил пребывания на территории страны, оштрафовал на 5 тысяч рублей и принял решение о выдворении за пределы Российской Федерации. Суд установил, что Бойко незаконно находилась в России с лета 2016 года.

Пресс-секретарь Преображенского суда Александра Савельева уточнила, что в настоящее время журналистка находится в центре временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, откуда будет депортирована на Украину после вступления решения суда в силу. У Бойко есть ещё семь суток для обжалования решения, но жалобы от неё пока не поступало.

Сама журналистка признала в суде вину в нарушении миграционного законодательства России, но просила не выдворять её, так как Служба безопасности Украины расследует в отношении неё два уголовных дела по обвинению в "посягательстве на территориальную целостность Украины" и "государственной измене".

При этом, по словам Бойко, ещё в 2016 году она обратилась в органы ФМС России за политическим убежищем, однако ей было отказано. После этого, как утверждает журналистка, она "периодически обращалась в различные инстанции за предоставлением убежища", но также получала отказы.

Отсутствие патента на осуществление трудовой деятельности в России Бойко объяснила тем, что не стала его оформлять, так как её работа "носила разовый характер". Регистрацию на территории Москвы ей оформляли знакомые из "специализирующихся на этом фирм".

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов направил запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой опротестовать решение суда о депортации Елены Бойко. Шаргунов отметил, что на Украине Бойко "может ожидать расправа" - тем более, что "выдворять её будут по месту изначального жительства", то есть, на западную Украину, во Львов.

Украинская журналистка Елена Бойко (настоящая фамилия – Вищур) приехала в Россию в марте 2016 года для участия в телеэфирах в качестве эксперта. Она неоднократно была гостем политических ток-шоу, где под аплодисменты аудитории критиковала действующие власти Украины, в частности – президента страны Петра Порошенко, а также выражала поддержку так называемым Донецкой и Луганской "народным республикам".

10 декабря СМИ сообщили о том, что Елена Бойко пропала – её близкие и друзья (включая депутата Шаргунова) не могли связаться с ней двое суток. Позже Бойко нашлась в центре для мигрантов в Москве. Выяснилось, что её задержал участковый после многократных жалоб соседей журналистки "на ночные посиделки и дебоши" в её квартире. При этом квартира, которую арендовала Бойко, с начала года значилась в полиции как "антисоциальная".