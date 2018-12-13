Обама удостоен награды за вклад в правозащитную деятельность

Бывший президент США Барак Обама был удостоен награды имени Роберта Кеннеди за заслуги в области прав человека. Церемония награждения состоялась в Манхэттене накануне вечером. Награду вручила президент организации "Права человека" Керри Кеннеди. Об этом сообщает Associated Press.

"Совершенствуя себя, мы становимся вдохновляющим примером для других, – заявил Обама, принимая награду от президента организации Керри Кеннеди. – Легко поддаться циничному представлению о том, что надежда – это игра дурака".

Экс-глава государства заявил об опасности ситуации, при которой общество начинает сомневаться в базовых истинах из-за лжи со стороны национальных лидеров.

Среди прошлых номинантов этой премии были Билл Клинтон, Хиллари Клинтон, Эл Гор, Боно, Джордж Клуни и Роберт Де Ниро.

В январе 2017 года Обама был удостоен государственной медали Минобороны США "За выдающуюся гражданскую службу". В 2018 году он стал членом двух организаций — Американского философского общества, а также Американской академии искусств и наук. В 2009 году ему вручили Нобелевскую премию мира.