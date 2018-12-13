В Госдуму внесён законопроект об усыновлении детей родителями с ВИЧ

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, который разрешает ВИЧ-инфицированным и больным вирусом гепатита С усыновлять детей.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что действующее законодательство служит основанием для отказа в усыновлении ребенка лицу, инфицированному вирусом иммунодефицита человека или гепатита С. Новые правила позволят отступать от положений данной статьи законодательства - в том случае, если "лицо, инфицированное вирусом иммунодефицита человека и (или) вирусом гепатита C, в силу уже сложившихся семейных отношений проживает с ребёнком, а также с учетом интересов усыновляемого ребёнка и заслуживающих внимания обстоятельств".

Документ был разработан после постановления Конституционного суда России от 20 июня 2018 года, который счёл норму, не позволяющую людям с ВИЧ или вирусом гепатита C усыновлять детей, неконституционной.