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"Спартак" наказан закрытием трибуны за расистскую акцию фанатов

Фанаты футбольного клуба "Спартак" Москва

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза наказал московский клуб "Спартак" закрытием фанатской трибуны на ближайшем домашнем матче Российской премьер-лиги. Решение принято в связи с расистскими выкриками болельщиков в адрес вратаря "Локомотива" Маринато Гилерме.

Подобное наказание за расизм российские футбольные власти выносят впервые: ранее РФС несколько раз запрещал болельщикам присутствовать на гостевых матчах любимых клубов, либо трибуны им закрывала УЕФА.

2 декабря во время матча с московским "Локомотивом" фанаты "Спартака" скандировали на мотив песни группы Boney M "Bahama Mama" оскорбительную кричалку, содержащую слово "обезьяна". Вратарь "Локомотива" Гилерме по цвету кожи – мулат. За российский клуб он выступает с 2007 года. В ноябре 2015 года Гилерме получил российское гражданство, после чего перестал считаться легионером. 26 марта он дебютировал в составе сборной России. На сегодняшний день он провёл за национальную команду четыре игры.

Следующий домашний матч в российском чемпионате "Спартак" проведёт 3 марта 2019 года против идущего на втором месте в турнирной таблице "Краснодара".

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