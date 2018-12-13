Телеканал "Россия" не заметил челябинцев, штурмовавших мэрию

Телеканал "Россия 1" в информационном ток-шоу "60 минут" не заметил протестную акцию жителей Челябинска, штурмовавших мэрию из-за вредных выбросов и густого смога, который стоит над городом вторую неделю подряд.

После того, как в студии об этом рассказал член общественно-политического движения "Новая Россия" Никита Исаев, ведущие, обращаясь к нему на "ты", потребовали "прекратить хайп", обозвали "вруном" и заявили, что у мэрии Челябинска не было никаких акций.

Между тем, как свидетельствуют многочисленные видеозаписи на Youtube и в челябинских сообществах в социальной сети "ВКонтакте", 12 декабря к зданию администрации города пришли не менее 50 местных жителей. Они потребовали ввести режим чрезвычайной ситуации, решить вопрос эвакуации детей и женщин и перенести вредные для экологии производства в места, расположенные далеко от населённых пунктов.

Позже жители вошли в здание мэрии и потребовали личной встречи с временно исполняющим полномочия главы Челябинска Владимиром Елистратовым. Чиновник в итоге вышел к протестующим и пообещал держать вопросы экологии "на постоянном контроле".