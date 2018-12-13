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Пресс-секретарь "Роснефти" назвал главу Хакасии "дебилом"

Вице-президент "НК "Роснефть" Михаил Леонтьев (архивное фото)

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Вице-президент и пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев оскорбил главу Хакасии Валентина Коновалова в федеральном радиоэфире. На его выступление обратило внимание издание "Тайга.инфо".

В прямом эфире Леонтьев назвал недавно избранного чиновника "дебилом". Он также заявил, что Россия может потерять эту сибирскую республику и "надыбать" новую. Речь в программе шла о протестном голосовании жителей регионов.

"Мы это видим сейчас в России, вот есть регион – Хакасия. Там выбрали, значит, губернатором дебила. Причем всем понятно, что он дебил, это никого не интересует, он открытый дебил, совершенно манифестированный. Юрист местной коммунистической газетки", – заявил Леонтьев.

Кроме того, представитель нефтяной компании назвал губернатора "маленьким по возрасту" и утверждал, что при словах "Зюганов" и "Грудинин" у главы Алтая "происходит очевидный оргазм".

11 ноября главой Хакасии избран коммунист Валентин Коновалов. Будучи единственным кандидатом, Коновалов набрал 57,5 процентов при явке в почти 44 процента. Коновалов официально вступил в должность 15 ноября.

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