Напавшего на ЛГБТ-активистов на Марсовом поле оштрафовали

В Санкт-Петербурге суд приговорил напавшего на ЛГБТ-активистов к штрафу в 30 тысяч рублей.

В августе 2017 года в Петербурге несколько молодых людей в спортивной одежде, среди которых был признанный виновным Артём Андреев, напали на членов движения ЛГБТ во время гей-прайда на Марсовом поле, обрызгав их из перцовых баллончиков. Не менее 15 человек получили химические ожоги.

Тем не менее, суд, основываясь на показаниях обвиняемого, пришёл к выводу, что он действовал не в группе, а ЛГБТ-активисты сами его спровоцировали, поскольку якобы пели и ругались матом. Политических мотивов в действиях Андреева суд не увидел. Напавшего признали виновным только в причинении лёгкого вреда здоровью лишь одной из потерпевших - Александре Габовской. Другие участники нападения так и не стали обвиняемыми по уголовному делу.

Потерпевшие собираются обжаловать решение суда.