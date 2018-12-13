Международная федерация бобслея отстранила 5 российских спортсменов

Международная федерация бобслея и скелетона временно отстранила пятерых российских бобслеистов за нарушение антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи 2014 года. Речь идёт о Александре Зубкове, Алексее Воеводе, Александре Касьянове, Алексее Пушкареве и Ильвире Хузине.

Зубков возглавляет Федерацию бобслея России, ему запрещено посещать официальные мероприятия Международной федерации. Касьянову, Хузину и Пушкареву не позволено выступать на соревнованиях. Спортсменов отстранили на основании решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне.

В ноябре прошлого года Международный Олимпийский комитет аннулировал результаты российских бобслеистов и скелетонистов на Олимпиаде в Сочи. На Играх-2014 Зубков выиграл два золота — в двойках (с Алексеем Воеводой) и в четверках (с Воеводой, Дмитрием Труненковым и Алексеем Негодайло).