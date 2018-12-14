Парламент Ирландии принял закон о легализации абортов

Парламент Ирландии в четверг проголосовал за легализацию абортов. Закон вступит в силу после подписания президентом страны.
Теперь в Ирландии будут разрешены аборты в срок до 12 недель беременности и позднее в случае угрозы жизни матери или тяжелой патологии плода. Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар назвал решение парламента "историческим моментом для ирландских женщин"
Ранее в мае на референдуме 68 процентов ирландцев проголосовали за легализацию абортов.
Сейчас закон о прерывании беременности в Ирландии один из самых строгих в мире. За аборт женщине грозит до 14 лет тюрьмы. Помимо прочего в стране запрещена продажа противозачаточных таблеток.Аборты были запрещены даже в случае изнасилования, инцеста или смертельной патологии плода. В 2013 году парламент страны несколько смягчил закон, разрешив прерывать беременность в случае угрозы для здоровья и жизни женщины.
Ежегодно более 3000 ирландок выезжают в Великобританию для прерывания беременности. В период между 1980 и 2016 годами аборт за пределами Ирландии сделали 170 тысяч женщин, в том числе и в России.
- В России в 2012 году врачи получили право отказаться от проведения аборта по религиозным убеждениям согласно пункту 3 статьи 70 закона "Об основах охраны здоровья граждан в России". Всего в поддержку запрета абортов было собрано больше миллиона подписей, но соответствующий законопроект, предлагавший вывести оплату абортов из системы ОМС, был отклонен Госдумой.
- По мнению авторов законопроекта, в условиях демографического кризиса в России проблема абортов приобретает характер национальной угрозы. Ранее патриарх Кирилл сравнивал их с алкоголизмом и наркоманией.
- Позже на эту тему высказался и президент Путин. "Запрет на подобные операции влечет опасность роста числа подпольных абортов и поездок женщин в заграничные клиники", – заявил он на большой пресс-конференции в декабре 2017 года.
- В апреле этого года жительницу Старого Оскола (Белгородская область) отправили за "разрешением" на аборт к священнослужителям: без его подписи в обходном листе ей отказались прервать беременность.