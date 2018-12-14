Парламент Ирландии принял закон о легализации абортов

Парламент Ирландии в четверг проголосовал за легализацию абортов. Закон вступит в силу после подписания президентом страны.

Теперь в Ирландии будут разрешены аборты в срок до 12 недель беременности и позднее в случае угрозы жизни матери или тяжелой патологии плода. Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар назвал решение парламента "историческим моментом для ирландских женщин"

Ранее в мае на референдуме 68 процентов ирландцев проголосовали за легализацию абортов.

Сейчас закон о прерывании беременности в Ирландии один из самых строгих в мире. За аборт женщине грозит до 14 лет тюрьмы. Помимо прочего в стране запрещена продажа противозачаточных таблеток.Аборты были запрещены даже в случае изнасилования, инцеста или смертельной патологии плода. В 2013 году парламент страны несколько смягчил закон, разрешив прерывать беременность в случае угрозы для здоровья и жизни женщины.

Ежегодно более 3000 ирландок выезжают в Великобританию для прерывания беременности. В период между 1980 и 2016 годами аборт за пределами Ирландии сделали 170 тысяч женщин, в том числе и в России.