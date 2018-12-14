WSJ: прокуроры США расследуют затраты Трампа на инаугурацию

Прокуратура Манхэттена начала расследование возможных нарушений комитета по инаугурации президента США Дональда Трампа в 2017 году. Следователи выясняют, на что комитет потратил почти 107 миллионов долларов, полученные в качестве пожертвований. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их данным, расследование находится на начальной стадии.

Собеседники The Wall Street Journal сообщили, что прокуроры подозревают, что некоторые спонсоры инаугурации давали комитету взятки в обмен на некие политические услуги. Это противоречит федеральным законам о коррупции.

Источники также рассказали, что расследование частично связано с документами, изъятыми у бывшего адвоката президента США Майкла Коэна. На днях его приговорили к трём годам тюрьмы в том числе за нарушение правил финансирования предвыборной кампании Трампа. По данным The Wall Street Journal, во время обысков у Коэна агенты ФБР обнаружили записи разговоров адвоката с бывшим советником супруги президента Стефанией Уолкофф. Уолкофф якобы выражала обеспокоенность тем, как инаугурационный комитет тратит деньги. Издание не уточняет, когда и почему была сделана запись.

Представители администрации президента и адвокат Коэна пока не прокомментировали информацию The Wall Street Journal. В комитете по инаугурации сообщили, что не получали запросов от прокуратуры.

Инаугурация Трампа состоялась 20 января 2017 года в Вашингтоне. Инаугурационный комитет предшественника Трампа Барака Обамы в 2009 году привлек пожертвований на сумму 55 миллионов долларов, в 2013 году – около 43 миллионов.