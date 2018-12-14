Лукашенко назвал чепухой заявления о том, что Россия кормит Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "чепухой" разговоры о том, что Россия "кормит" Белоруссию. Некоторые даже подсчитали, что за время независимости Белоруссии аж 100 миллиардов долларов "отвалили", сказал Лукашенко на встрече с представителями российских СМИ. Белорусы, по его словам,"подавились бы просто от такого огромного количества купюр, которые поступили в иностранной валюте от братского государства".

Россия оказывает Белоруссии поддержку в виде кредитов, но ставка по этим кредитам намного больше, чем ставка по кредитам Международного валютного фонда, отметил Лукашенко.

Белорусский лидер также заявил, что Минск не требует от Москвы низкой цены на газ, а лишь выполнения принятых обязательств по созданию равных условий для субъектов хозяйствования союзного государства.

На прошлой неделе в ходе заседания евразийского экономического совета Александр Лукашенко вступил в дискуссию с президентом России о бесчестной цене на газ для Белоруссии. По его словам, для белорусских потребителей топливо стоит 130 долларов за тыс. куб. м, тогда как для россиян, в соседней Смоленской области – всего 70.

На это Владимир Путин ответил, что если бы Белоруссия получала газ по рыночной цене, она была бы около 200 долларов за тыс. куб. м, и предложил Лукашенко продолжить дискуссию позже в закрытом режиме. Впоследствии Лукашенко рассказал, что извинился перед Путиным за то, что в "нехорошей форме" инициировал дискуссию по газовому вопросу.