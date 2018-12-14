"Дочка" Ростеха нашла способ обойти санкции при закупке газовых турбин

Дочернее предприятие Ростеха решило закупить иностранные турбины на вторичном рынке для обхода западных санкций. Речь идет о предприятии "Технопромэкспорт".

Меры в отношении компании были приняты в прошлом году после закупки двух немецких газовых турбин Siemens, которые затем оказались в Крыму, где достраиваются две электростанции. Теперь предприятию нужны еще две газовые турбины. Они предназначены для другого проекта "Технопромэкспорта" – электростанции в Тамани мощностью 500 мегаватт, призванной снабдить электроэнергией юго-запад России, а также исполнять функцию энергорезерва для Крыма.

Предприятие не может напрямую закупать новое оборудование у западных компаний, которые в противном случае сами окажутся под санкциями. "Технопромэкспорт", однако, надеется приобрести подержанные турбины у посредника. Им станет Трест "Севзапэнергомонтаж". Это предприятие планирует закупить у прежнего владельца турбины итальянской Ansaldo Energia или немецкой Siemens, чтобы затем передать их "Технопромэкспорту".

Закупщики считают, что на вторичном рынке такое оборудование доступно по всему миру – в России, Латинской Америке, Европе и Азии. Скептически настроенный юрист рассказал РБК, что риски для всех участников сделки сохраняются, поскольку, по его словам, подача электроэнергии в Крым – достаточное основание для введения санкций со стороны ЕС и США.

Концерн Siemens прекратил поставки оборудования российским государственным компаниям после того, как его турбины, закупленные для электростанции в Тамани, были установлены в аннексированном Крыму. Компания оспорила ситуацию в российскому суде, однако после прохождения всех судебных инстанций проиграла дело: в конце октября Верховный суд отказал Siemens в пересмотре иска к структурам Ростеха по делу о поставке турбин в аннексированный Крым.