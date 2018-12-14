В Подмосковье подожгли вход в больницу из репортажа Навального

В Подмосковном Егорьевске неизвестный поджёг дверь Центральной больницы города, репортаж о проблемах которой ранее опубликовал оппозиционный политик Алексей Навальный.

Факт поджога агентству ТАСС подтвердили в полиции. Там заявили, что возбуждено дело об умышленном уничтожении имущества. Само возгорание потушили до приезда пожарных. О пострадавших не сообщалось.

Ранее Навальный выложил у себя в Фейсбуке видеозапись с камеры видеонаблюдения, на которой неизвестный мужчина поджигает дверь учреждения. Оппозиционер утверждает, больницу пытались поджечь перед тем, как туда должна была приехать съемочная группа федерального канала "Россия-1".

По словам Навального, опубликованный им и его сторонниками накануне репортаж о нехватке медикаментов и других предполагаемых нарушениях в Центральной больнице Егорьевска вызвал широкий резонанс, а в комментариях под видео информацию подтверждали местные жители.

Ведущий канала "Навальный Live" Руслан Шаведдинов опубликовал у себя в твиттере переписку в которой говорится, что в репортаже "России-1" должны были появиться "фиктивные пациенты", опровергающие данные из репортажа.

Главный врач больницы в сюжете Навального отрицает, что пациентам приходится покупать часть медикаментов за свой счет.