Андрюша + Люся = любовь. Эфир в 21:05

В новом выпуске "Культа личности" – история любви Андрея Сахарова и Елены Боннэр глазами автора книги "Кефир надо греть" Юрия Роста.
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
В новом выпуске "Культа личности" – история любви Андрея Сахарова и Елены Боннэр глазами автора книги "Кефир надо греть" Юрия Роста.
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
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