Бывший финский остров переименовали по просьбе Минобороны

Законодательное собрание Карелии 14 декабря почти единогласно поддержало инициативу министерства обороны России о присвоении имени православного святого Иоанна Кронштадтского одному из островов Монастырской бухты Валаамского архипелага.

Как заявила председатель депутатского комитета по государственному устройству и местному самоуправлению Анна Лопаткина, этот остров является безымянным, о чем республиканский парламент уведомили не только глава Карелии Артур Парфенчиков, но и Институт водных проблем Севера Карельского научного центра Российской Академии наук.

При этом даже на картах крупнейшего российского поисковика "Яндекс" остров в Ладожском озере, которому присвоят имя Иоанна Кронштадтского, указан как Монастырский.

До Второй мировой войны Валаамский архипелаг относился к территории Финляндии. На старых финских картах, которые можно найти в Интернете, Монастырский остров также не является безымянным. По-фински он именуется Luostarinsaari, что переводится как "Монастырский".

Бывшие жители Валаама, которые покинули остров, когда на нем вновь обосновался православный монастырь, пишут в социальных сетях, что у острова есть историческое название, и что когда-то там стоял жилой дом, на месте которого теперь поставлена часовня.

Православный святой Иоанн Кронштадтский, канонизированный Московским Патриархатом в 1990 году, известен как монархист и один из учредителей "Союза русского народа" – черносотенной организации, действовавшей в Российской империи до 1917 года и запрещенной после февральской революции. В 2017 году Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил определить Иоанна Кронштадтского в качестве небесного покровителя финансово-экономической службы вооруженных сил РФ.