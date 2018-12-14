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Суд постановил отпустить Сергея Мохнаткина из-под стражи

Сергей Мохнаткин

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Суд в Архангельске постановил освободить из-под стражи оппозиционера Сергея Мохнаткина. Общественный защитник Андрей Креков рассказал "ОВД-Инфо", что суд отменил решение об аресте Мохнаткина на два месяца по новому уголовному делу о дезорганизации работы колонии.

29 ноября Мохнаткин, который вскоре должен был выйти на свободу, был арестован на два месяца по обвинению в "дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества". По словам Крекова, активиста обвинили в оказании сопротивления сотрудникам ФСИН во время конвоирования.

Сам Мохнаткин утверждал, что не сопротивлялся, а просил вызвать ему скорую помощь из-за плохого самочувствия.

  • В 2014 году Сергея Мохнаткина приговорили к четырем годам и шести месяцам заключения по статье "Применение насилия к представителю власти". По версии следствия, на акции оппозиции на Триумфальной площади он ударил полицейского по лицу. Сам Мохнаткин вину не признал.​
  • В 2016 году его приговорили еще к 11 месяцам тюрьмы – за оскорбление начальника отряда колонии, а в марте 2017-го признали виновным в дезорганизации деятельности исправительного учреждения и добавили ещё два года лишения свободы.
  • Во время нахождения в колониях Мохнаткин неоднократно заявлял о пытках со стороны сотрудников ФСИН и объявлял голодовки. Сообщалось, что у него повреждены ноги, позвоночник и ухудшается зрение.

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