Суд постановил отпустить Сергея Мохнаткина из-под стражи

Суд в Архангельске постановил освободить из-под стражи оппозиционера Сергея Мохнаткина. Общественный защитник Андрей Креков рассказал "ОВД-Инфо", что суд отменил решение об аресте Мохнаткина на два месяца по новому уголовному делу о дезорганизации работы колонии.

29 ноября Мохнаткин, который вскоре должен был выйти на свободу, был арестован на два месяца по обвинению в "дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества". По словам Крекова, активиста обвинили в оказании сопротивления сотрудникам ФСИН во время конвоирования.

Сам Мохнаткин утверждал, что не сопротивлялся, а просил вызвать ему скорую помощь из-за плохого самочувствия.