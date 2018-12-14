Суд постановил отпустить Сергея Мохнаткина из-под стражи

Суд в Архангельске постановил освободить из-под стражи оппозиционера Сергея Мохнаткина. Общественный защитник Андрей Креков рассказал "ОВД-Инфо", что суд отменил решение об аресте Мохнаткина на два месяца по новому уголовному делу о дезорганизации работы колонии.
29 ноября Мохнаткин, который вскоре должен был выйти на свободу, был арестован на два месяца по обвинению в "дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества". По словам Крекова, активиста обвинили в оказании сопротивления сотрудникам ФСИН во время конвоирования.
Сам Мохнаткин утверждал, что не сопротивлялся, а просил вызвать ему скорую помощь из-за плохого самочувствия.
- В 2014 году Сергея Мохнаткина приговорили к четырем годам и шести месяцам заключения по статье "Применение насилия к представителю власти". По версии следствия, на акции оппозиции на Триумфальной площади он ударил полицейского по лицу. Сам Мохнаткин вину не признал.
- В 2016 году его приговорили еще к 11 месяцам тюрьмы – за оскорбление начальника отряда колонии, а в марте 2017-го признали виновным в дезорганизации деятельности исправительного учреждения и добавили ещё два года лишения свободы.
- Во время нахождения в колониях Мохнаткин неоднократно заявлял о пытках со стороны сотрудников ФСИН и объявлял голодовки. Сообщалось, что у него повреждены ноги, позвоночник и ухудшается зрение.
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