Прокуратура попросила назначить год лишения свободы условно москвичу Исляму Малекову, который в метро поднял на руках сотрудника Росгвардии. За этого его обвинили в применении насилия к работнику правоохранительных органов.

Сам Малеков утверждает, что принял полицейского за своего приятеля, который служит в Росгвардии, сообщает "Медиазона". Потерпевший заявлял, что обвиняемый своими действиями не причинил ему физической боли, но публикации видео с инцидентом задели его морально.

Видео, на котором Малеков поднимает молодого бойца Росгвардии, появилось в соцсетях в мае. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.