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Москвича, поднявшего полицейского, могут осудить условно

Ислям Малеков в суде

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Прокуратура попросила назначить год лишения свободы условно москвичу Исляму Малекову, который в метро поднял на руках сотрудника Росгвардии. За этого его обвинили в применении насилия к работнику правоохранительных органов.

Сам Малеков утверждает, что принял полицейского за своего приятеля, который служит в Росгвардии, сообщает "Медиазона". Потерпевший заявлял, что обвиняемый своими действиями не причинил ему физической боли, но публикации видео с инцидентом задели его морально.

Видео, на котором Малеков поднимает молодого бойца Росгвардии, появилось в соцсетях в мае. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

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